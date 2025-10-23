Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți

23 oct. 2025, 20:27, Actualitate
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți

Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu a declarat joi că Guvernul pregătește o HG prin care să permit Primăriei Capitalei să reconstruiască blocul distrus în urma exploziei din Rahova. Cei păgubiți vor rămâne proprietari.

Totodată, edilul a anunțat controale la conductele de gaz din București, pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii.

„Discuția pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării, una foarte bună, și cu primul ministru, este ca în HG-ul pe care urmează -l adopte Guvernul României să existe posibilitatea ca primăriile, și situația de față Primăria Capitalei, poată hotărî dacă doresc reconstruiască imobile în situații de avarie. Noi nu suntem pregătiți pentru o calamitate ca și stat, cu legislația. Este pentru prima dată când ne-am lovit de asemenea situație și am realizat avem procedură pentru a consolida imobile, dar n-avem procedură pentru a interveni în situații excepționale, iar în momentul de față suntem într-o situație excepțională și trebuie revenim rapid cu o soluție. După ce Guvernul adoptă hotărârea de Guvern, vom avea acest plan local de intervenție în situații de urgență prin care vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a declarat Bujduveanu, potrivit Digi24.

Acesta mai spune că va fi făcută o verificare în București, acolo unde sunt probleme cu contoarele sau cu sigiile, care au fost sau nu rupte.

Vom monitoriza inopinat contoarele și intrările în bloc, pentru că inițial și noi avem momentan trebuie verificăm dacă aceste supape, dacă aceste sigilii sunt în regulă, pentru în momentul de față avem niște sigilii decorative. Revenim la problema de proximitatea de un cablu de curent, pe legislația astăzi nu este permis se construiască o țeavă de gaz lângă un cablu de curent. De aceea așteptăm ancheta fie finalizată. Noi am comunicat toate informațiile pe care le avem de la furnizorii de la distribuitori, pentru a fi cât mai rapid finalizate.”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Vom face controale cu ANRE si Distrigaz în perioada următoare pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau dacă au simțit vreun miros pregnant de gaz sune imediat la 112”, a mai transmis edilul.

