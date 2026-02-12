Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție

Reforma pensiilor speciale, susținută de Ilie Bolojan, ar putea fi trimisă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează surse din Administrația Prezidențială pentru Mediafax.
Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan consideră probabilă sesizarea CJUE, după ce CCR a amânat din nou o decizie. Opt din nouă judecători ar fi votat pentru amânare, semn că interiorul CCR s-ar fi modificat raportul de forțe.
“Pare că la CCR s-au cam schimbat polii de putere dacă 8 din 9 judecători au decis iar amânarea deciziei. Cel mai probabil, reforma va fi trimisă la CJUE”, relatează aceleași surse.
Între timp, Curtea Supremă de Justiție a cerut CCR să sesizeze CJUE în legătură cu statutul magistraților. CCR a anunțat că va lua o decizie pe 18 februarie 2026.
În paralel, Palatul Cotroceni nu renunță la ideea unui referendum în sistemul judiciar, anunțat anterior de șeful statului. Sursele spun că sunt analizate două variante: votul prin corespondență și votul online, securizat prin STS.
„Un vot prin corespondență, și aici le este frică multora dintre judecători să primească plicul și să își exprime votul – deși ar fi varianta cea mai rapidă, în doar câteva săptămâni, sau o variantă online, cumva securizat prin STS, dar în această situație ar dura cel puțin o lună”.
