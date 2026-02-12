Prima pagină » Știri externe » Rusia vrea să „blocheze complet” WhatsApp pe teritoriul țării. Cetățeni, obligați să folosească o aplicație deținută de stat. Planurile Kremlinului

12 feb. 2026, 11:08, Știri externe
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, pentru a-i face pe cetățeni să se îndrepte către propria aplicație de comunicații sponsorizată de stat, Max. Afirmațiile au fost făcute de un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, relatează The Guardian. Sursa nu a precizat dacă încercarea autorităților ruse a avut succes sau nu și nici nu a oferit detalii cu privire la ce măsuri au fost luate pentru a bloca aplicația.

În declarația acordată ziarului Guardian, purtătorul de cuvânt al WhatsApp a afirmat: „Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicațiile private și sigure este un pas înapoi și nu poate duce decât la o scădere a siguranței pentru cetățenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține conexiunea utilizatorilor”.

Această măsură se înscrie în obiectivul Kremlinului de a crea un „internet suveran” – un spațiu online izolat de tehnologia occidentală și de influența străină, și mai vulnerabil la controlul statului.

Cea mai recentă ruptură dintre Rusia și WhatsApp are loc pe fondul unei represiuni mai ample asupra rețelelor de socializare, care a vizat recent Telegram, o altă aplicație de mesagerie populară utilizată zilnic de peste 60 de milioane de ruși. Măsura a stârnit critici din partea trupelor ruse de pe front, precum și din partea bloggerilor pro-război și a figurilor opoziției aflate în exil.

După ce utilizatorii au semnalat, marți, încetinirea traficului și întârzieri în descărcarea videoclipurilor și imaginilor, fondatorul miliardar al Telegram, Pavel Durov, originar din Rusia și stabilit în Dubai, a criticat autoritățile ruse.

„Restricționarea libertății cetățenilor nu este niciodată soluția potrivită”, a afirmat acesta, adăugând: „Telegram susține libertatea de exprimare și confidențialitatea, indiferent de presiuni”.

Max, preinstalată pe noile telefoane

Aplicația Max, sponsorizată de statul rus, este în mare parte inspirată de „super-aplicația” WeChat din China și are aproximativ 55 de milioane de utilizatori în Rusia. În august anul trecut, Rusia a ordonat ca Max să fie preinstalată pe noile telefoane, criticii susținând că aplicația ar putea fi folosită pentru a supraveghea utilizatorii, o afirmație respinsă de presa de stat ca fiind falsă.

Deținută de Meta, WhatsApp ar avea cel puțin 100 de milioane de utilizatori în Rusia, ceea ce o face cel mai utilizat serviciu de mesagerie din țară, potrivit Financial Times, care a relatat anterior că autoritățile ruse au eliminat aplicația dintr-un director online operat de Roskomnadzor, agenția de monitorizare a mass-media din Rusia.

Publicația a adăugat că autoritățile ruse au eliminat și Facebook și Instagram – ambele deținute tot de Meta – din director.

În decembrie anul trecut, autoritățile ruse au blocat accesul la Snapchat și au impus restricții și asupra FaceTime, serviciului de apeluri video al Apple.

Întrebat dacă WhatsApp va reveni în Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă de știri Tass, într-un videoclip publicat miercuri: „Aceasta este din nou o chestiune de îndeplinire a legislației. Dacă corporația Meta îndeplinește această obligație și intră în dialog cu autoritățile ruse, atunci avem posibilitatea de a ajunge la un acord.”

Peskov a adăugat: „Dacă corporația [Meta] menține o poziție intransigentă și, aș spune, se dovedește nepregătită să se alinieze legislației rusești, atunci nu există nicio șansă.”

