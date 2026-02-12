Prima pagină » Actualitate » Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci”

Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci”

Andrei Dumitrescu
12 feb. 2026, 11:04, Actualitate

Victor Rebengiuc a povestit, pe scena amenajată cu ocazia unui miting organizat anul trecut în Piaţa Universităţii, cum a fost amenințat cu moartea din cauza lui Călin Georgescu. „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” a povestit actorul. 

Artistul a mai spus celor strânşi în Piaţa Universităţii că ar fi fost ameninţat din cauza fostului prezidenţiabil că va primi „un topor în cap”.

Oamenii legii au mers joi diminneaţă peste persoanele care l-au ameninţat pe artist.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, la adresa a doi suspecți, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată și-ar fi anunțat participarea, în aceeași zi, la o manifestație civică organizată în Piața Universității, exprimându-și public opțiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de amenințare transmis de utilizatorul unui cont. Amenințarea viza săvârșirea unei infracțiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere.

Activitatea desfășurată astăzi, realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Central, continuă demersurile judiciare inițiate de Ministerul Public la sfârșitul anului 2024 în cauze privind instigarea publică, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură a afecta ordinea publică și climatul de siguranță socială.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate,în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Mesajul complet, primit de artist: „Băgăm toporul în capetele alea seci

Se pare că mesajul complet pe care l-ar fi primit Rebengiuc, de la simpatizantul lui Călin Georgescu, ar fi următorul:

„Eşti un boşorog retardat, depășit nociv și bolnav de comunism, care vede comuniști peste tot. Are, n-are legatură, tot la comuniști ajungi.

Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem să votăm și pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci!”, spun surse judiciare, pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Călin Georgescu, la Curtea de Apel Bucureşti: „Sistemul nu s-a răzbunat pe mine. S-a răzbunat pe poporul român”

Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Oamenii simt că adevărul a fost ascuns. Raportul SUA e doar începutul, vor urma și clarificări”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție
11:43
Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție
STATISTICĂ Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
11:32
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
SCANDAL Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”
11:31
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”
ADMINISTRAȚIE Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje
11:23
Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje
ULTIMA ORĂ Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării
11:17
Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării
FLASH NEWS Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție
11:07
Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Digi24
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce erau ziguratele din Mesopotamia antică?

Cele mai noi

Trimite acest link pe