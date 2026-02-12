Victor Rebengiuc a povestit, pe scena amenajată cu ocazia unui miting organizat anul trecut în Piaţa Universităţii, cum a fost amenințat cu moartea din cauza lui Călin Georgescu. „Trupul meu însângerat va fi călcat în picioare” a povestit actorul.

Artistul a mai spus celor strânşi în Piaţa Universităţii că ar fi fost ameninţat din cauza fostului prezidenţiabil că va primi „un topor în cap”.

Oamenii legii au mers joi diminneaţă peste persoanele care l-au ameninţat pe artist.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, la adresa a doi suspecți, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de amenințare. Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată și-ar fi anunțat participarea, în aceeași zi, la o manifestație civică organizată în Piața Universității, exprimându-și public opțiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de amenințare transmis de utilizatorul unui cont. Amenințarea viza săvârșirea unei infracțiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere. Activitatea desfășurată astăzi, realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Central, continuă demersurile judiciare inițiate de Ministerul Public la sfârșitul anului 2024 în cauze privind instigarea publică, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură a afecta ordinea publică și climatul de siguranță socială. Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate,în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Mesajul complet, primit de artist: „Băgăm toporul în capetele alea seci„

Se pare că mesajul complet pe care l-ar fi primit Rebengiuc, de la simpatizantul lui Călin Georgescu, ar fi următorul:

„Eşti un boşorog retardat, depășit nociv și bolnav de comunism, care vede comuniști peste tot. Are, n-are legatură, tot la comuniști ajungi. Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem să votăm și pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci!”, spun surse judiciare, pentru Gândul.

