Dan Dungaciu: „Sunt curios cum ne vom putea apăra atunci când Orban va cere ceva României după ce îl ignorăm pe Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre implicațiile strategice ale refuzului României de a participa la Consiliul pentru Pace. Discuția a vizat consecințele în planul securității și poziționarea țării în raport cu Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Viktor Orban ia masa cu Donald Trump, Viktor Orban este primit la Mar-a-Lago”

Profesorul avertizează că o distanțare explicită de Washington poate avea efecte serioase pentru România, mai ales într-un context regional complicat. El spune că Ungaria își consolidează relația cu administrația americană. În acest sens, România riscă să fie izolată. În opinia sa, securitatea națională rămâne dependentă de relația directă cu Statele Unite și de rolul acestora în NATO.