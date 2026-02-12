Dan Dungaciu: „Sunt curios cum ne vom putea apăra atunci când Orban va cere ceva României după ce îl ignorăm pe Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre implicațiile strategice ale refuzului României de a participa la Consiliul pentru Pace. Discuția a vizat consecințele în planul securității și poziționarea țării în raport cu Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul avertizează că o distanțare explicită de Washington poate avea efecte serioase pentru România, mai ales într-un context regional complicat. El spune că Ungaria își consolidează relația cu administrația americană. În acest sens, România riscă să fie izolată. În opinia sa, securitatea națională rămâne dependentă de relația directă cu Statele Unite și de rolul acestora în NATO.
„Asta va fi un lucru foarte important și foarte interesant, pentru că mie mi-e teamă că, întorcând spatele explicit Americii, noi avem două posibilități în funcție de alegerile din mica țară vecină numită Ungaria. Dacă noi întoarcem spatele Americii și Viktor Orban câștigă, Viktor Orban se află în Consiliul pentru Pace, Viktor Orban ia masa cu Donald Trump, Viktor Orban este primit la Mar-a-Lago, oare ce va spune Viktor Orban despre România? Cum va reacționa Donald Trump când Viktor Orban va spune despre România ceva de rău, ținând seama că România a refuzat de două ori o invitație? Și noi cu cine vom lupta acolo? Cine a mai rămas? Americanii ne pot apăra singuri în această situație. NATO de care noi zicem este tot America. Dacă America nu se ocupă de NATO, s-a dus în cap și NATO.”, afirmă Dan Dungaciu.