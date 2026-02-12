Ce poți prepara din carne de oaie. Rețete tradiționale autentice

Preparatele din carne de oaie sunt adevărate delicii culinare. Rețetele autentice ale acestor mâncăruri sunt astăzi aproape uitate.

Există rețete aproape uitate pentru a pregăti mâncăruri din carne de oaie. Acestea se mai găsesc în rândul ciobanilor și crescătorilor de oi din România. Sunt mâncăruri de-a dreptul savuroase.

Una dintre aceste mâncăruri tocănița cu karakul de Botoșani, un exemplar rezultat din încrucișări genetice la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți, din județul Botoșani. ”Rasa karakul de Botoșani este numărul unu pentru consumatorii de carne din țările arabe”, a spus Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare Popăuți, potrivit adevarul.ro.

Acesta a explicat și cum poate fi pregătită tocănița de miel: ”O delicatesă este tocăniţa de miel, care este foarte, foarte bună, un pic picantă. Eu îmi amintesc, când eram copil, mama ne făcea acel miel, tot un fel de tocăniţă, dar conţinea doar ceapă şi carne de miel, cu piper şi sare şi era extraordinar. Din carne de oaie putem face multe lucruri. Indicate, de asemenea, sunt şi reţetele la cuptor”.

O altă rețetă tradițională autentică este friptura de miel sau oaie tânără la cuptor de lut. Pulpa de miel se freacă cu usturoi, sare și piper. Carnea se „îmbrăcă” în fâșii subțiri de slănină și se dă la cuptorul de lut, la rolă. Mielul se face la foc iute și în jumătate de oră. Poate fi servit cu garnituri de legume. De precizat că dacă avem de-a face cu berbec sau oaie matură, ideal este să se țină carnea la baiț între 6 și 24 de ore.