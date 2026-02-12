Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se încălzește ușor, iar în unele zone ale țării sunt depășite valorile normale pentru această perioadă. Dar luna februarie este una surprinzătoare, în fiecare an, iar schimbări în evoluția vremii pot fi înregistrate de la o zi la alta.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre ceea ce ne așteaptă astăzi, din punct de vedere al temperaturilor și precipitațiilor.

„Este o zi frumoasă astăzi, dacă ne raportăm la Capitală. Se mai adună și norii, da, însă foarte puțini, așa încât astăzi vedem soarele, iar temperatura ar urma să crească în București până la 11°.

În țară, de asemenea, o zi în care vremea continuă să se încălzească, iar procesul de încălzire va continua.

Vor fi nori și ploi slabe prin vestul, nordul și sud-estul țării, dar ploi slabe, deci trecătoare.

Nu sunt așteptate ploi semnificative la munte, dar în zona mai înaltă vor fi și precipitații mixte.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări prin sudul Banatului și prin Delta Dunării, cu viteze de 40-50km/h, iar temperaturile maxime de astăzi vor fi de la 5° prin nordul Moldovei sau Oltenia până la 6° – 16° prin Banat și Crișana”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Coduri galbene de ceață

Meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru mai multe localități din țară. Vizibilitatea va fi redusă sub 200 m și, izolat, chiar sub 50 m.

În această dimineață, la ora 090:00, cea mai scăzută temperatură din România – minus 2 grade Celsius – se înregistra la Miercurea Ciuc.

La aceeași oră, la București erau 0 grade, la Craiova se înregistra minus 1 grad Celsius, iar la Constanța termometrele arătau 7 grade.

Vreme ceva mai însorită în partea de vest a României. Potrivit ANM, erau 5 grade la Arad și la Timișoara, în timp ce la Reșița se înregistrau 9 grade Celsius.

