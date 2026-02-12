Prima pagină » Actualitate » Scenariul groazei: Dinamo, eliminată din Cupa României de o decizie a propriilor acționari. Culisele unei premiere rușinoase

12 feb. 2026, 10:19, Actualitate
Scenariul groazei: Dinamo, eliminată din Cupa României de o decizie a propriilor acționari / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo este marea surpriză a sezonului, după ce a ieșit din insolvență și rezultatele sportive apropie clubul de revenirea în cupele europene. Totuși, un scenariu le dă fiori „câinilor”: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari!

Iată despre ce este vorba, într-un material de excepție marca PROSPORT.

Situația la zi a lui Dinamo

În campionat, Dinamo este ca și calificată în play-off, fiind la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Iar cupele europene se văd la orizont, mai ales că, prin câștigarea Cupei, ar avea 100% garantată calificarea în Europa League.

Ultimele meciuri din grupa D a Cupei au loc joi, 12 februarie, de la 18:00. Calculul rezultatelor poate duce la o situație rușinoasă pentru club, dezvăluie colegii de la PROSPORT. Scenariul groazei este acesta: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari!

Mai întâi, clasamentul în grupa D, plus programul meciurilor:

  1. FC Hermannstadt – 6p
  2. Dinamo – 4p
  3. Concordia Chiajna – 3p
  4. Farul Constanța – 2p
  5. FC Botoșani – 1p
  6. CS Dinamo – 0p

Meciurile de joi:

  • Dinamo – FC Hermannstad
  • CS Dinamo – Farul Constanța
  • Concordia Chiajna – FC Botoșani.

În „sferturile” Cupei României se califică primele două clasate.

Scenariul care dă fiori „câinilor”

Trei rezultate pot duce la eliminarea rușinoasă.

Scenariul pleacă de la următoarele trei rezultate înregistrate în grupa lui Dinamo:

  • Concordia Chiajna (Liga 2) nu învinge acasă pe FC Botoșani;
  • Farul Constanța învinge la două goluri în deplasare pe CS Dinamo (Liga 2);
  • Dinamo și FC Hermannstadt termină la egalitate.

Dacă lucrurile ar merge astfel, avem un clasament final cu Dinamo și Farul Constanța la egalitate de puncte:

  1. FC Hermannstadt – 7p
  2. Farul Constanța – 5p
  3. Dinamo – 5p
  4. Concordia Chiajna – maximum 4p
  5. FC Botoșani – maximum 4p
  6. CS Dinamo – 0p

În caz de egalitate de puncte între Dinamo și Farul, departajarea se face după următoarele criterii:

  • rezultatul direct – Farul – Dinamo a fost 0-0, așadar trecem la următorul criteriu;
  • golaverajul din meciurile directe – când sunt minimum trei echipe la egalitate, nu e cazul;
  • numărul de goluri marcate în meciurile directe – când sunt minimum trei echipe la egalitate, nu e cazul.

Se trece la golaverajul general din grupă, al patrulea criteriu. Aici, la acest moment, Dinamo are golaveraj +2, iar Farul, cu golaveraj 0 acum, dacă învinge pe CS Dinamo la două goluri diferență, ajunge tot la +2. Mergem la următorul criteriu: numărul total de goluri marcate în grupă. Acum, Dinamo are 3 goluri marcate, iar Farul Constanța, un singur gol. La Dinamo – Hermannstadt 0-0 și CS Dinamo – Farul 0-2, se păstrează egalitatea! La fel și la Dinamo – Hermannstadt 1-1 cu CS Dinamo – Farul 1-3 și tot așa!

Rolul academiilor de copii și juniori

În acest scenariu, următorul criteriu de departajare ar fi poziția clubului în clasificarea academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România! În topul realizat de FRF, Farul este lider, în vreme ce Dinamo ocupă abia locul 27.

Așadar, așa ar fi Dinamo eliminată din Cupa României. Conducerea clubului nu a mizat deloc pe sectorul juvenil, acceptând „pierderea identității uneia dintre cele mai importante surse de jucători din fotbalul românesc, echipele de juniori fiind îndepărtate din Complexul Sportiv Dinamo, iar copiii, nevoiți să se pregătească în pribegie, unii la Baza Ion Țiriac din cartierul Pantelimon (Granitul), alții în afara orașului, la Dobroești”.

Consecința a fost că sute de juniori au renunțat și s-au transferat la alte cluburi.

