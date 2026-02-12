Scenariul groazei: Dinamo, eliminată din Cupa României de o decizie a propriilor acționari. Culisele unei premiere rușinoase

Dinamo este marea surpriză a sezonului, după ce a ieșit din insolvență și rezultatele sportive apropie clubul de revenirea în cupele europene. Totuși, un scenariu le dă fiori „câinilor”: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari!
În campionat, Dinamo este ca și calificată în play-off, fiind la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Iar cupele europene se văd la orizont, mai ales că, prin câștigarea Cupei, ar avea 100% garantată calificarea în Europa League.
Ultimele meciuri din grupa D a Cupei au loc joi, 12 februarie, de la 18:00. Calculul rezultatelor poate duce la o situație rușinoasă pentru club, dezvăluie colegii de la PROSPORT. Scenariul groazei este acesta: Dinamo, eliminată din Cupa României din cauza deciziei propriilor acționari!
Mai întâi, clasamentul în grupa D, plus programul meciurilor:
Meciurile de joi:
În „sferturile” Cupei României se califică primele două clasate.
Trei rezultate pot duce la eliminarea rușinoasă.
Scenariul pleacă de la următoarele trei rezultate înregistrate în grupa lui Dinamo:
Dacă lucrurile ar merge astfel, avem un clasament final cu Dinamo și Farul Constanța la egalitate de puncte:
În caz de egalitate de puncte între Dinamo și Farul, departajarea se face după următoarele criterii:
Se trece la golaverajul general din grupă, al patrulea criteriu. Aici, la acest moment, Dinamo are golaveraj +2, iar Farul, cu golaveraj 0 acum, dacă învinge pe CS Dinamo la două goluri diferență, ajunge tot la +2. Mergem la următorul criteriu: numărul total de goluri marcate în grupă. Acum, Dinamo are 3 goluri marcate, iar Farul Constanța, un singur gol. La Dinamo – Hermannstadt 0-0 și CS Dinamo – Farul 0-2, se păstrează egalitatea! La fel și la Dinamo – Hermannstadt 1-1 cu CS Dinamo – Farul 1-3 și tot așa!
În acest scenariu, următorul criteriu de departajare ar fi poziția clubului în clasificarea academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România! În topul realizat de FRF, Farul este lider, în vreme ce Dinamo ocupă abia locul 27.
Așadar, așa ar fi Dinamo eliminată din Cupa României. Conducerea clubului nu a mizat deloc pe sectorul juvenil, acceptând „pierderea identității uneia dintre cele mai importante surse de jucători din fotbalul românesc, echipele de juniori fiind îndepărtate din Complexul Sportiv Dinamo, iar copiii, nevoiți să se pregătească în pribegie, unii la Baza Ion Țiriac din cartierul Pantelimon (Granitul), alții în afara orașului, la Dobroești”.
Consecința a fost că sute de juniori au renunțat și s-au transferat la alte cluburi.
