Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la 9 luni de la lansarea procesului de înrolare locală.

Intrarea gigantului turc în România a fost anunțată la începutul anului trecut. Potrivit profit.ro, compania vrea acum ca, până la finalul anului, să dubleze numărului comercianților locali din platformă.

Volumele generate de comercianții români pe platformă au crescut de la 10% la 40%, în doar patru luni. Astfel, comercianții români reprezintă în prezent aproximativ 40% din volumul total al businessului de pe piața locală – în creștere de la 10% în urmă cus patru luni.

La ora actuală, peste 90% dintre comercianții locali activi pe Trendyol sunt întreprinderi mici și mijlocii, care pun la dispoziția consumatorilor peste 2 milioane de produse.

„Capitala României a ocupat locul 3 în privința comenzilor în ultimul trimestru al anului 2024 la nivelul Trendyol, fără a lua în calcul piața din Turcia. Avem o bună retenție a clienților, 47% dintre clienții români au plasat peste 2 comenzi pe Trendyol„, spunea, în primăvară, la Istanbul, İrem Çağrı Yılandil, Head of International Expansion în cadrul Trendyol Group, potrivit sursei citate.

De precizat este că, compania a început primele inițiative de integrare a vânzătorilor locali pe platformă la sfârșitul anului 2024. Se va concentra în continuare pe sectorul fashion, însă și-au propus ca în acest an să acorde atenție sporită și produselor din categoria beauty&home.

Trendyol are o evaluare de cel puțin 10 miliarde de dolari, o cifră care-i conferă statutul de decacorn.

