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Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală. De ce nu poate fi ridicat trupul interlopului

Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală. De ce nu poate fi ridicat trupul interlopului
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Este scandal la Institutul de Medicină Legală din București (INML), în urma unui protest spontan, marți, 8 septembrie. Aparținătorii nu pot ridica trupurile neînsuflețite pentru înmormântare. Printre persoanele afectate se numără și membrii familiei lui Costeluș de la Clejani.

Mai multe familii nu își pot ridica rudele decedate de la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) București, pe fondul unui protest spontan. Printre cazurile afectate se află și familia lui Costeluș de la Clejani, decedat pe 5 septembrie în spital. La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, pentru a aplana situația.

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Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală. De ce nu poate fi ridicat trupul interlopului. S-a implicat și Makaveli

Familia lui Costeluș de la Clejani, scandal la Institutul de Medicină Legală 

Constantin Nicolae, cunoscut drept Costeluș de la Clejani, a murit sâmbătă, 5 septembrie, la Spitalul Universitar de Urgență din București. El suferea de septicemie severă, provocată de o infecție la un picior. Deși a trecut recent prin două operații, starea sa s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Poliția a ajuns la Institutul de Medicină Legală

Poliția Capitalei a fost sesizată marți, în jurul orei 11:00, după ce mai multe persoane au devenit recalcitrante în fața unei instituții medicale din Sectorul 4. Oamenii erau nemulțumiți că nu puteau ridica trupul neînsuflețit al unei rude. Polițiștii au intervenit pentru restabilirea ordinii. Persoanele implicate au fost legitimate, iar autoturismele acestora au fost verificate. La fața locului au fost trimise, în sprijin, un echipaj de jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

„Având în vedere imaginile și informațiile apărute în spațiul public cu privire la un conflict produs în fața unei instituții medicale situate pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Secției 26 Poliție au fost sesizați, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către reprezentantul unei societăți de pază, cu privire la faptul că, în fața unei instituții medicale, situată pe o stradă din Sectorul 4, mai multe persoane ar fi devenit recalcitrante la adresa personalului medical, întrucât acestora nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie, decedat în urmă cu câteva zile.

La fața locului s-au deplasat, de îndată, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Poliției Sectorului 4, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că persoanele în cauză ar fi adresat injurii cadrelor medicale, pe fondul nemulțumirii generate de faptul că nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie.

Polițiștii au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, persoanele implicate fiind legitimate.

Totodată, au fost efectuate verificări asupra autoturismelor cu care acestea s-ar fi deplasat, în vederea identificării unor posibile obiecte a căror deținere este interzisă de lege.

Pentru prevenirea escaladării situației și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, la fața locului au fost solicitate, în sprijin, un echipaj din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În continuare, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Poliția Capitalei acordă în mod constant atenție sesizărilor cetățenilor și intervine cu operativitate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de natură să afecteze ordinea și liniștea publică”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Blocajul de marți, 8 septembrie, nu este un caz izolat. Pe 20 august, Consiliul Superior de Medicină Legală, INML „Mina Minovici” și Sindicatul Rețelei de Medicină Legală au avertizat asupra problemelor din sistem. Reprezentanții medicinei legale au atras atenția că familiile îndoliate ar putea fi nevoite să amâne înmormântările, deoarece trupurile nu pot fi predate înainte de finalizarea procedurilor medico-legale.

Familia lui Costeluș de la Clejani așteaptă să ridice trupul interlopului

Fratele lui Costeluș de la Clejani susține că familia a fost chemată la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit, însă, ajunsă la instituție, a aflat că acest lucru nu este posibil. El spune că rudele au cerut să discute cu un reprezentant al instituției, fără să primească un răspuns.

„Asta e birocrația în România. Noi nu am venit de capul nostru aici. Cei de la funerarii ne-au chemat că astăzi îl putem ridica, la ora 11:00. Am venit aici, am mers la ghișeu, n-a stat nimeni de vorbă cu noi. A ieșit doar o doamnă de la pază care ne-a spus că nu-l putem lua astăzi. Noi am cerut un reprezentant al instituției să stea de vorbă cu noi, ceea ce nu s-a întâmplat, și ne-am pomenit cu Poliția. Am spus că am fost chemați aici.

Am spus că doar n-o să plecăm de aici, pentru că n-avem cum să plecăm fără mort de aici. Nu forțăm, Doamne ferește, pe nimeni, nu amenințăm, nu nimic, doar să ia o decizie în privința asta, ca noi să nu mai stăm pe porțile acestei instituții.

Absolut niciun motiv. Nimeni n-a fost amenințat, ați fost de față. Nimeni n-a înjurat, nimeni n-a amenințat, nu există așa ceva. Nouă nu ne arde de așa ceva, nouă ne arde să ne luăm mortul. N-o să se întâmple absolut nimic rău din partea noastră, decât o să stăm aici și o să protestăm pașnic, chiar dacă o să fim amendați”, a spus fratele lui Costeluș de la Clejani, la România TV.

Makaveli a izbucnit în lacrimi, după moartea lui Costeluș de la Clejani

Alexandru Zidaru, alias Makaveli, a izbucnit în plâns, după moartea lui Costeluș de la Clejani. Pe contul său de TikTok a transmis un mesaj emoționant, în urmă cu două zile. Makaveli se află printre cei care l-au cunoscut pe bărbat.

„Am plâns aici ca un copil mic (…) 44 de ani, vai de capul lui de supărat, de amărât. A avut viață chinuită, sărăcuțul de el. Vai de capul lui și de zilele lui. Vai de capul lui. Dacă nu mi se rupe inima de el… Viață amărâtă”, a spus Makaveli, în timpul unui live, pe TikTok.

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