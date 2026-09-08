Magistrații de la Tribunalul București au dezbătut și au admis cerea de intrare in insolvență a Societății de Transport București (STB). Cererea de intrare în insolvență a fost depusă după ce demersul primarului general Ciprian Ciucu a fost aprobat de consilierii generali.

Pe 18 august 2026, Tribunalul București a respins cererea STB de a intra în insolvență, după ce dosarul ce a fost înregistrat pe 6 august.

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STB a cerut oficial în instanță intrarea în insolvență, după ce a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunțat Ciprian Ciucu, edilul Capitalei.

Potrivit acestuia, demersul „va duce la salvarea companiei”.

Datele prezentate de Ciprian Ciucu arătau că STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt penalități.

Ce se precizează în încheierea instanței de judecată

„Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA. (…)

Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.z

În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 și 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.

Fixează următoarele termene limită:

termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 23.10.2026;

termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 12.11.2026;

termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 07.12.2026;

data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 17.11.2026.

Desemnează administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor RAMCO SRL, VIDANJ ACTIV SOLUTIONS SRL, KYNITA SRL şi GANZAIR COMPRESSOR TEHNIC SRL, consorţiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL şi CERES INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea debitorului. (…)

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului , să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeați lege.

, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeați lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii ; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi.

Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. (…) Document: Încheiere de şedinţă 08.09.2026”, se arată încheierea instanței.

Ciprian Ciucu: „Doar așa putem evita falimentul orașului”

Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități

„Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.

Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.

„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.