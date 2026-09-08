Magistrații de la Tribunalul București au dezbătut și au admis cerea de intrare in insolvență a Societății de Transport București (STB). Cererea de intrare în insolvență a fost depusă după ce demersul primarului general Ciprian Ciucu a fost aprobat de consilierii generali.
Pe 18 august 2026, Tribunalul București a respins cererea STB de a intra în insolvență, după ce dosarul ce a fost înregistrat pe 6 august.
Datele prezentate de Ciprian Ciucu arătau că STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt penalități.
„Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA. (…)
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.z
În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 și 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Fixează următoarele termene limită:
Desemnează administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor RAMCO SRL, VIDANJ ACTIV SOLUTIONS SRL, KYNITA SRL şi GANZAIR COMPRESSOR TEHNIC SRL, consorţiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL şi CERES INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea debitorului. (…)
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. (…) Document: Încheiere de şedinţă 08.09.2026”, se arată încheierea instanței.
Primarul general a susținut că insolvența este singurul mecanism prin care societatea mai poate fi protejată de executări silite, poprirea conturilor și acumularea unor noi penalități
„Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.
Edilul afirma că măsura este necesară inclusiv pentru plata salariilor și pentru evitarea blocării serviciului public de transport.
„Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.
Potrivit datelor prezentate de Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.