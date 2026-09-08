Birourile Permanente Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au votat marţi ca solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan, prin care parlamentarii să aprobe dislocarea a până la 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, să fie trimisă Comisiei de Apărare.

În acest mod, spun parlamentarii, vor putea să pună întrebări şi să ceară lămuriri referitoare la rolul militarilor noştri într-un astfel de organism internaţional.

„Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a participării Armatei României începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului oparaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, se arată în solicitarea de pe ordinea de zi a parlamentarilor, de marţi, din cadrul BPR.

Militarii vor fi implicaţi în misiuni de planificare şi comandă

Gândul a solicitat un punct de vedere şi Administraţiei Prezidenţiale, care a dorit să precizeze că acest lucru „nu presupune trimiterea de militari români să lupte în Ucraina”.