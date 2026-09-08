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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 08 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Radu Herjeu, dezvăluiri despre cine profită de o țară blocată de 126 de zile

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 08 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Radu Herjeu, dezvăluiri despre cine profită de o țară blocată de 126 de zile
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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, scriitorul și jurnalistul Radu Herjeu face dezvăluiri din culisele crizei politice și ne arată cine sunt extremiștii. Cine profită de o țară blocată de 126 de zile și de ce nu avem încă un premier.

Șocul din Germania: Este o victorie a AfD sau o consecință a aroganței și guvernării de sus în jos? Ursula are o vină? Politicile Green Deal au de-a face cu lipsa de competitivitate a industriei auto din Germania sau a Europei în raport cu alte zone?

Am ajuns să fim codașii Europei. România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a PIB-ului din UE. Ce se întâmplă cu economia României?

Țara arde și Nicușor tot la ucraineni se gândește. România ar putea trimite 20 de militari în sprijinul Ucrainei.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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