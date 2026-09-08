Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, scriitorul și jurnalistul Radu Herjeu face dezvăluiri din culisele crizei politice și ne arată cine sunt extremiștii. Cine profită de o țară blocată de 126 de zile și de ce nu avem încă un premier.

Șocul din Germania: Este o victorie a AfD sau o consecință a aroganței și guvernării de sus în jos? Ursula are o vină? Politicile Green Deal au de-a face cu lipsa de competitivitate a industriei auto din Germania sau a Europei în raport cu alte zone?

Am ajuns să fim codașii Europei. România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a PIB-ului din UE. Ce se întâmplă cu economia României?

Țara arde și Nicușor tot la ucraineni se gândește. România ar putea trimite 20 de militari în sprijinul Ucrainei.