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Ce s-a întâmplat cu dosarele deschise de Florin Salam și fiica lui, pe numele lui Costeluș de la Clejani. Cine a fost cuțitarul devenit vedetă

Ce s-a întâmplat cu dosarele deschise de Florin Salam și fiica lui, pe numele lui Costeluș de la Clejani. Cine a fost cuțitarul devenit vedetă
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Moartea surprinzătoare a liderului interlop Constantin Nicolae, zis Costeluș de la Clejani, readuce în actualitate un conflict pe care acesta l-a avut, în iarna lui 2022, cu celebrul interpret de muzică de petrecere Florin Salam și cu fiica acestuia, pe care i-a amenințat cu moartea și cu violul.

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Constantin Nicolae a devenit cunoscut pentru publicul larg odată cu dezvoltarea platformei TikTok, unde a devenit un adevărat personaj. Originar din județul Giurgiu, bărbatul era un pușcăriaș notoriu, specializat în fapte cu violență, poreclit în mediul penitenciar Costeluș de Clejani.

Costeluș de la Clejani, vedetă de TikTok

Un infractor cât se poate de serios

Cu toate că rolul pe care și-l însușise pe platformele de socializare, unde poza într-un cuțitar pasionat, îl făcea să pară mai degrabă un circar, faptele reținute de autorități demonstrează că, de fapt, Costeluș era un infractor cât se poate de serios.

La începutul anului 2013, poliţiştii bucureşteni au anihilat un grup criminal deosebit de violent, coordonat, din Penitenciarul Giurgiu, chiar de către Costeluș.

La comanda acestuia, locotenenţii săi aflați în libertate incendiau locuinţe şi autoturisme. Prima faptă de acest gen a fost la sfârșitul lui 2012, chiar în noaptea de Crăciun, când mai multe persoane necunoscute au aruncat două sticle incendiare în curtea unui imobil de pe Strada Ion Ristea din Sectorul 4.

Poliţiştii au stabilit că, la aceeaşi dată, un atac similar a avut loc şi în localitatea Putineiu, judeţul Giurgiu, unde fuseseră aruncate cocktailuri Molotov în gospodăria unei familii.

Fostul deținut, în război cu familia lui Florin Salam

Eliberat din închisoare, fostul deținut a devenit foarte activ pe platformele de socializare, după ce a găsit în online oportunități de câștig. Bărbatul își povestea viața din detenție, vorbea despre alți foști deținuți și intra în conflict, online, cu alți membri ai lumii interlope.

În decembrie 2022, Betty Stoian, fiica lui  Florin Salam, a glumit, tot pe TikTok, în legătură cu Costeluș de la Clejani, despre care a spus că reacționează ca o „șampanie”, în sensul că are un temperament vulcanic.

Acesta din urmă s-a declarat extrem de jignit și a început să intre live pe platforma respectivă și să o amenințe pe fiica interpretului de muzică de petrecere cu violul și cu moartea.

Cum a murit Costeluș de la Clejani

În consecință, la data de 20 decembrie 2022, Florin Salam a mers la Secția 2 Poliție, din București, unde a spus că a primit amenințări din partea lui Costeluș de la Clejani, prin intermediul unei rețele de socializare.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că inițial polițiștii bucureșteni au intenționat să trimită plângerea manelistului la Giurgiu, unde acesta mai avea unele plângeri, însă, până la urmă, ancheta a rămas la Secția 2.

Sursele citate au afirmat că, în cele din urmă, dosarul a fost clasat.

Costeluș de la Clejani a murit din cauza unei septicemii severe

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Acesta a dezvoltat o septicemie severă care ar fi pornit de la o infecție la un picior. În ciuda faptului că a suferit două intervenții chirurgicale recente pentru a stopa infecția, starea lui s-a agravat rapid și a dus, în final, la deces.

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