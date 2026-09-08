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Investitorii străini, îngrijorați de situația economică, au cerut întâlnire cu Ilie Bolojan. Ce le-a transmis premierul demis oamenilor de afaceri

Investitorii străini, îngrijorați de situația economică, au cerut întâlnire cu Ilie Bolojan. Ce le-a transmis premierul demis oamenilor de afaceri
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Ilie Bolojan s-a întâlnit la Guvern cu o delegație de investitori formată din reprezentanți ai J.P.Morgan, ai unor companii cu capital străin și ai unor instituții financiare internaționale. Întâlnirea vine în contextul în care situația politică și economică din România este extrem de complicată, iar marii investitori au dorit să afle de la Guvern  ce se anunță în viitor. Și de această dată, după declarațiile insistente din ultimele zile, premierul demis a subliniat că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline și de un premier responsabil.

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Reprezentanții J.P. Morgan, discuții la Palatul Victoria

Delegația de investitori formată din reprezentanți ai J.P.Morgan, ai unor companii cu capital străin și ai unor instituții financiare internaționale s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, la sediul Guvernului. Discuțiile au avut loc în contextul situației politice și economice actuale din România și au vizat, în principal, evoluția finanțelor publice, perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanțare ale statului, absorbția fondurilor europene și necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală și a reformelor începute, pentru menținerea stabilității fiscale și a încrederii investitorilor, se precizează într-un comunicat de presă al Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru colaborarea din ultimul an și pentru încrederea acordată României prin investițiile realizate.

Reprezentanții companiilor au apreciat măsurile adoptate de guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar și controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obținute au contribuit la menținerea încrederii investitorilor în economia României. Investitorii au subliniat însă că rezultatele obținute până acum trebuie consolidate și că predictibilitatea politicilor economice și fiscale este esențială pentru deciziile de investiții pe termen mediu și lung. În acest context, reprezentanții mediului de afaceri și-au exprimat preocuparea față de riscul ca schimbările de configurație guvernamentală să afecteze ritmul reformelor, controlul cheltuielilor publice și traiectoria de reducere a deficitului bugetar.

Bolojan, către investitori: România are nevoie de un Guvern cu puteri depline

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline și de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori și reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale. Totodată, șeful Executivului a arătat că reducerea deficitului trebuie să continue prin controlul cheltuielilor publice, eficientizarea aparatului de stat și prioritizarea investițiilor.

Un alt subiect important al discuției a fost absorbția fondurilor europene din PNRR, în special a componentei de granturi.

”Vom face toate eforturile pentru ca rata de absorbție a fondurilor din PNRR să se maximizeze până la sfârșitul anului. Trebuie să valorificăm această resursă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei”, a declarat premierul demis.

Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României de a continua procesul de consolidare fiscală, de a reduce riscurile asociate finanțelor publice și de a menține dialogul constant cu investitorii, instituțiile financiare internaționale și partenerii europeni.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului din Ministerul Finanţelor, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.”, se arată în comunicatul transmis de guvern.

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