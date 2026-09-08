Diversionist rus săltat de DIICOT. Ar fi colectat date despre tehnica românească militară și transmitea unui coordonator. Spionii MApN, în dosar

Un bărbat suspectat că pregătea acte de diversiune pe teritoriul României a fost ridicat de anchetatorii DIICOT care au aflat de la ofițeri DGIA și SRI că bărbatul a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța , Călărași , Ilfov.

DIICOT anunță oficial că, marți, au dispus reținerea unui inculpat (cetățean rus), în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.

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Sub coordonare

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar.

De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța , Călărași , Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională.

Spionii armatei pe urmele „celulei”

Urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și structurilor subordonate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații și suportul structurii specializate din cadrul D.G.I.A.