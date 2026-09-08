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Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina

Melania Agiu
Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina
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Actrița americană Angelina Jolie a efectuat o vizită surpriză la un club de box din orașul ucrainean Harkov, puternic afectat de bombardamentele Rusiei. Vedeta de la Hollywood, în vârstă de 51 de ani, a fost însoțită de fiul ei de 18 ani, Knox, care s-a alăturat militarilor și apărătorilor ucraineni pentru o sesiune de arte marțiale.

Pavlo Chyshko, proprietarul sălii „Spadkoyemets”, a declarat că „nu avea nicio idee” că urma să găzduiască o vedetă de la Hollywood.

Într-o postare pe Instagram de luni, el a scris, lângă o fotografie în care apare alături de vedeta în vârstă de 51 de ani: „Pentru toți cei care m-au întrebat – nu este o glumă, nu este vorba de inteligență artificială. S-a întâmplat pur și simplu din întâmplare.

„Angelina Jolie, spre marea noastră bucurie, a trecut pe la sala noastră de sport.”

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El a spus că actrița a lăudat sala, situată la doar câteva mile de granița cu Rusia, și a stat de vorbă cu fiul său înainte de a mulțumi personalului.

„L-a întrebat pe fiul meu de cât timp practică sportul… Asta da clasă”, a spus Chyshko. „Iar fiul ei e exact la fel. S-au strâns de mână, amândoi… A fost cu adevărat grozav!”

Federația de Box a Ucrainei a sărbătorit această întâlnire „neașteptată” ca o reuniune între „sport, apărătorii Ucrainei și una dintre cele mai faimoase actrițe din lume”.

Vizita surpriză are loc în contextul în care Harkov continuă să se confrunte zilnic cu atacuri rusești cu drone, rachete și bombe.

Jolie, fostă ambasadoare de bunăvoință a ONU, a efectuat mai multe vizite umanitare neanunțate în Ucraina de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

Aceasta este a treia oară când Angelina Jolie vizitează Ucraina de la începutul războiului pe scară largă. În aprilie 2022, actrița a mers în orașul Liov din vestul Ucrainei. Acolo a vizitat un spital de copii, s-a întâlnit cu voluntari și a discutat la gara centrală cu familiile care fuseseră nevoite să își părăsească locuințele în primele luni de război.

În Noiembrie 2025, vedeta de la Hollywood a călătorit în sudul țării, direct în orașele de pe linia frontului, Herson și Nikolaev. Purtând vestă antiglonț, ea a vizitat spitale de copii, maternități și școli subterane (bunkere) construite special pentru a-i proteja pe cei mici de bombardamente.

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