Tudor Gheorghe, declarații în exclusivitate pentru Gândul: “Nu e nicio problema! Turneul merge mai departe”. Unde va concerta maestrul în zilele următoare

Gândul l-a contactat pe maestrul Tudor Gheorghe în urma informațiilor apărute în spațiul public despre starea lui de sănătate. Artistul a trimis că este bine și că va continua seria de concerte pe care o are în țară.

Contactat de Gândul pentru a clarifica informațiile apărute în presă despre starea sa de sănătate, maestrul Tudor Gheorghe a transmis că nu există nicio problemă și că turneul său prin țară merge mai departe. Artistul a mai spus că se pregătea să plece înspre Bacău pentru următorul concert pe care îl va susține. Nu a dat mai multe declarații legate de starea sa de sănătate.

„Nu e nicio problemă, turneul merge mai departe. Chiar acum plec spre Bacău, turneul merge mai departe. Mâine seară am concert în Bacău, apoi Constanța, Pitești si tot așa până pe 12 mai.”, a spus Tudor Gheorghe, pentru Gândul.

De altfel, Tudor Gheorghe s-a amuzat pe internet de tonul dramatic al știrilor privind starea sa de sănătate, fără a da vreun detaliu despre ce s-a întâmplat.

Trubadurul anotimpurilor va susține încă 5 concerte în perioada următoare. Astfel, maestrul Tudor Gheorghe va putea fi ascultat în Bacău pe 25 aprilie, Constanța pe 28 aprilie, Pitești pe 30 aprilie, Râmnicu Vâlcea pe 7 mai și Drobeta Turnu Severin pe 12 mai.

Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste

La doar câteva ore, Tudor Gheorghe a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care apare cu zâmbetul pe buze, departe de atmosfera de spital. Maestrul s-a filmat cu telefonul în mână, citind o știre alarmistă despre starea lui de sănătate.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe este în stare gravă la spital, după ce și-a pierdut conștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre”, spune Tudor Gheorghe, în videoclipul publicat pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială: Artistul a ajuns la spital după o lovitură la cap

Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe a fost dus la spital joi după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași, conform Mediafax. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul, a mai transmis sursa citată.

În seara zilei de joi, 23 aprilie, Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu” din Iași, specializat în Neurochirurgie. Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Nu este clar dacă artistul a fost internat sau nu, cert este că în acest moment este bine și în afara oricărui pericol. Așa cum arată și imaginile, Tudor Gheorghe s-a amuzat de știrile care au fost produse după ce a apărut informația că a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași în urma unei lovituri la cap.

FOTO Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
13:57
Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
FLASH NEWS Bolojan promite „magie”. Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile
13:47
Bolojan promite „magie”. Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz vorbeşte de protocolul coaliţiei: „Nu mai valorează nici banii de hârtie. Cu noi, s-a ars puntea”
13:45
Dominic Fritz vorbeşte de protocolul coaliţiei: „Nu mai valorează nici banii de hârtie. Cu noi, s-a ars puntea”
ULTIMA ORĂ Ministrul Radu Miruţă caută specialişti care pot construi drone militare cu explozibil. Academia Tehnică Militară organizează concurs
13:26
Ministrul Radu Miruţă caută specialişti care pot construi drone militare cu explozibil. Academia Tehnică Militară organizează concurs
INEDIT Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
De ce mințim: între fantezie, frică și nevoia de a fi acceptați
FLASH NEWS Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
14:04
Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
EXCLUSIV Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Bălan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
13:43
Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Bălan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
EXCLUSIV Își caută serviciile secrete un „tătuc”? Prognoza lui Doru Bușcu: „Cred că l-au găsit”
13:31
Își caută serviciile secrete un „tătuc”? Prognoza lui Doru Bușcu: „Cred că l-au găsit”
CONTROVERSĂ Premierul Poloniei pune la îndoială faptul că SUA ar apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei. „Am unele rezerve”. Ce le reproșează aliaților
13:21
Premierul Poloniei pune la îndoială faptul că SUA ar apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei. „Am unele rezerve”. Ce le reproșează aliaților
NEWS ALERT Emmanuel Macron își anunță retragerea din politică din 2027. Președintele francez a dezvăluit care a fost cea mai grea încercare a carierei sale
13:04
Emmanuel Macron își anunță retragerea din politică din 2027. Președintele francez a dezvăluit care a fost cea mai grea încercare a carierei sale
POLITICĂ Ion Cristoiu: Cele 45 de zile decisive. Cum încearcă Ilie Bolojan să dovedească faptul că un guvern fără PSD poate funcționa
12:48
Ion Cristoiu: Cele 45 de zile decisive. Cum încearcă Ilie Bolojan să dovedească faptul că un guvern fără PSD poate funcționa

