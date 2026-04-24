Gândul l-a contactat pe maestrul Tudor Gheorghe în urma informațiilor apărute în spațiul public despre starea lui de sănătate. Artistul a trimis că este bine și că va continua seria de concerte pe care o are în țară.

Contactat de Gândul pentru a clarifica informațiile apărute în presă despre starea sa de sănătate, maestrul Tudor Gheorghe a transmis că nu există nicio problemă și că turneul său prin țară merge mai departe. Artistul a mai spus că se pregătea să plece înspre Bacău pentru următorul concert pe care îl va susține. Nu a dat mai multe declarații legate de starea sa de sănătate.

„Nu e nicio problemă, turneul merge mai departe. Chiar acum plec spre Bacău, turneul merge mai departe. Mâine seară am concert în Bacău, apoi Constanța, Pitești si tot așa până pe 12 mai.”, a spus Tudor Gheorghe, pentru Gândul.

De altfel, Tudor Gheorghe s-a amuzat pe internet de tonul dramatic al știrilor privind starea sa de sănătate, fără a da vreun detaliu despre ce s-a întâmplat.

Trubadurul anotimpurilor va susține încă 5 concerte în perioada următoare. Astfel, maestrul Tudor Gheorghe va putea fi ascultat în Bacău pe 25 aprilie, Constanța pe 28 aprilie, Pitești pe 30 aprilie, Râmnicu Vâlcea pe 7 mai și Drobeta Turnu Severin pe 12 mai.

Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste

La doar câteva ore, Tudor Gheorghe a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care apare cu zâmbetul pe buze, departe de atmosfera de spital. Maestrul s-a filmat cu telefonul în mână, citind o știre alarmistă despre starea lui de sănătate.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe este în stare gravă la spital, după ce și-a pierdut conștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre”, spune Tudor Gheorghe, în videoclipul publicat pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială: Artistul a ajuns la spital după o lovitură la cap

Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe a fost dus la spital joi după ce a alunecat și a căzut în baia unui hotel din Iași, conform Mediafax. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul, a mai transmis sursa citată.

În seara zilei de joi, 23 aprilie, Tudor Gheorghe a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu” din Iași, specializat în Neurochirurgie. Artistul a căzut în baia hotelului unde era cazat, în Iași. Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Nu este clar dacă artistul a fost internat sau nu, cert este că în acest moment este bine și în afara oricărui pericol. Așa cum arată și imaginile, Tudor Gheorghe s-a amuzat de știrile care au fost produse după ce a apărut informația că a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași în urma unei lovituri la cap.

RECOMANDAREA AUTORULUI: