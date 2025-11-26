Prima pagină » Actualitate » Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump

26 nov. 2025, 08:59, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Începând cu 2026, turiștii străini care doresc să viziteze parcurile naționale americane, ca faimoasele Marele Canion și Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă important, a spus marți, 25 noiembrie, administrația Trump, explicând că vrea să acorde prioritate americanilor”, notează AFP.

Astfel, de la 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri o să crească de la 80 de dolari la 250 de dolari, adică circa 215 euro, mai mult decât triplu pentru rezidenții străini, a spus Departamentul Parcurilor și Faunei Sălbatice, conform agenției internaționale.

Pentru cei care nu au acest abonament, se va aplica o suprataxă de 100 de dolari la biletele de intrare pentru cele mai vizitate parcuri, chiar și Marele Canion și Yellowstone, situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Cele 63 de parcuri naţionale din Statele Unite atrag sute de milioane de vizitatori în fiecare an. În 2024, aproape 332 de milioane de turişti le-au vizitat, indică ultimele cifre ale autorităţile americane.

Noile tarife vor acorda prioritate americanilor”, a explicat administraţia Trump.

Rezidenţii americani vor continua beneficieze de tarife accesibile, în timp ce nerezidenţii vor plăti o taxă mai mare pentru a contribui la întreţinerea şi menţinerea parcurilor americane”, a detaliat Trump.

În prezent, tarifele pentru rezidenţi şi străini sunt aceleaşi. Însă Donald Trump a anunţat în iulie intenţia de a schimba asta.

În parcurile naţionale, America va fi pe primul loc„, spunea el la acea vreme, semnând un ordin executiv care viza creşterea taxelor de intrare pentru turiştii străini.

În eforturile de promovare a turismului intern, administraţia de la Washington a anunţat crearea zilelor patriotice”, cursul când accesul la parcurile naţionale va fi gratuit pentru rezidenţii americani.

Asociaţia americană de turism, US Travel Association, prevede deci o scădere de 6,3% a sosirilor turiştilor străini în 2025 faţă de 2024.

