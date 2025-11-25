Ce mister ascunde orașul european cu numai 84 de locuitori. Atrage 1,5 milioane de turiști pe an și ascunde o legendă misterioasă

Un mic oraș fortificat din Europa, cu doar 84 de locuitori permanenți, atrage anual până la 1,5 milioane de turiști, devenind una dintre cele mai vizitate destinații din regiune raportat la populație.

Pe lângă arhitectura medievală și priveliștile spectaculoase, vizitatorii sunt atrași și de una dintre cele mai tulburătoare legende locale: povestea Miresei fără Cap, fantoma despre care se spune că ar bântui străzile înguste ale orașului în nopțile liniștite.

Mdina, vechea capitală a Maltei

Mdina, vechea capitală a Maltei, cunoscută și sub numele de „Orașul Tăcut”, este unul dintre cele mai vizitate orașe europene raportat la numărul de locuitori: doar 84 de persoane trăiesc aici permanent, dar în fiecare an ajung până la 1,5 milioane de turiști.

Situat pe un deal strategic în inima insulei, orașul păstrează li urmele civilizațiilor feniciene, romane, arabe și ale Cavalerilor de Sfântul Ioan, oferind o experiență autentică de istorie medievală.

„Pentru un oraș atât de mic, istoria aici este uriașă. Chiar dacă sunt mulți vizitatori, poți să descoperi colțuri liniștite, departe de aglomerație, în curțile interioare sau pe străzile din Rabat. Timing-ul vizitei contează foarte mult”, explică Mario Cacciottolo, fost jurnalist BBC și ghid turistic, potrivit The Telegraph.

Atracțiile orașului includ și străzi înguste, piețe pitorești, clădiri din piatră aurie cu balcoane tradiționale și fortificații masive. Turiștii se pot bucura de panorame impresionante de pe ziduri și pot vizita obiective mai puțin cunoscute, cum ar fi Domvs Romana, cu mozaicuri și statui romane, sau grota Sfântului Pavel.

„Este ca și cum ai păși într-un platou de film. Fiecare colț spune o poveste”, spune Emily Johnson, turistă din Marea Britanie, vizitând orașul pentru prima dată.

„Îmi place cum orașul combină istoria cu atmosfera modernă – cafenele, restaurante și mici hoteluri boutique în clădiri vechi”, spune aceasta.

Orașul este și renumit pentru legendele sale întunecate.

„Katerina, mireasa fără cap, bântuie străzile orașului. Oamenii vin să vadă locurile ei și să afle poveștile spuse de localnici. Este o parte fascinantă a farmecului acestui loc”, povestește Mario Cacciottolo.

