Prima pagină » Social » Ce mister ascunde orașul european cu numai 84 de locuitori. Atrage 1,5 milioane de turiști pe an și ascunde o legendă misterioasă

Ce mister ascunde orașul european cu numai 84 de locuitori. Atrage 1,5 milioane de turiști pe an și ascunde o legendă misterioasă

25 nov. 2025, 21:32, Social
Ce mister ascunde orașul european cu numai 84 de locuitori. Atrage 1,5 milioane de turiști pe an și ascunde o legendă misterioasă

Un mic oraș fortificat din Europa, cu doar 84 de locuitori permanenți, atrage anual până la 1,5 milioane de turiști, devenind una dintre cele mai vizitate destinații din regiune raportat la populație.

Pe lângă arhitectura medievală și priveliștile spectaculoase, vizitatorii sunt atrași și de una dintre cele mai tulburătoare legende locale: povestea Miresei fără Cap, fantoma despre care se spune că ar bântui străzile înguste ale orașului în nopțile liniștite.

Mdina, vechea capitală a Maltei

Mdina, vechea capitală a Maltei, cunoscută și sub numele de „Orașul Tăcut”, este unul dintre cele mai vizitate orașe europene raportat la numărul de locuitori: doar 84 de persoane trăiesc aici permanent, dar în fiecare an ajung până la 1,5 milioane de turiști.

Situat pe un deal strategic în inima insulei, orașul păstrează li urmele civilizațiilor feniciene, romane, arabe și ale Cavalerilor de Sfântul Ioan, oferind o experiență autentică de istorie medievală.

„Pentru un oraș atât de mic, istoria aici este uriașă. Chiar dacă sunt mulți vizitatori, poți să descoperi colțuri liniștite, departe de aglomerație, în curțile interioare sau pe străzile din Rabat. Timing-ul vizitei contează foarte mult”, explică Mario Cacciottolo, fost jurnalist BBC și ghid turistic, potrivit The Telegraph.

Atracțiile orașului includ și străzi înguste, piețe pitorești, clădiri din piatră aurie cu balcoane tradiționale și fortificații masive. Turiștii se pot bucura de panorame impresionante de pe ziduri și pot vizita obiective mai puțin cunoscute, cum ar fi Domvs Romana, cu mozaicuri și statui romane, sau grota Sfântului Pavel.

„Este ca și cum ai păși într-un platou de film. Fiecare colț spune o poveste”, spune Emily Johnson, turistă din Marea Britanie, vizitând orașul pentru prima dată.

„Îmi place cum orașul combină istoria cu atmosfera modernă – cafenele, restaurante și mici hoteluri boutique în clădiri vechi”, spune aceasta.

Orașul este și renumit pentru legendele sale întunecate.

„Katerina, mireasa fără cap, bântuie străzile orașului. Oamenii vin să vadă locurile ei și să afle poveștile spuse de localnici. Este o parte fascinantă a farmecului acestui loc”, povestește Mario Cacciottolo.

Recomandările autorului:

Citește și

Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
NEWS ALERT Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente
23:35
Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente
VIDEO Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
23:19
Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
ACTUALITATE Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
23:00
Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”
SĂNĂTATE Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
22:56
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
EXCLUSIV Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
22:56
Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
VIDEO Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”
22:30
Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”