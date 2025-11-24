Românii au devenit cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria. Aproape 900.000 au trecut granița anul trecut

Românii domină detașat clasamentul turiștilor străini din Bulgaria, cu aproximativ 900.000 de vizitatori în 2024. Nicio altă naționalitate nu se apropie de acest număr, în timp ce valurile de turiști germani, britanici sau din alte țări vest-europene scad constant.

Hotelierii bulgari descriu sezonul estival 2025 drept „acceptabil”, însă comparația cu Grecia, Croația, Maroc sau Albania, destinații care raportează creșteri de două cifre, îi nemulțumește profund.

Statisticile ultimilor ani indică o schimbare clară a profilului turistului străin pe litoralul bulgăresc:

Românii : aproximativ 900.000 de vizitatori

Germanii : puțin peste 250.000, sub jumătate față de perioadele de vârf

Britanicii și alte piețe occidentale: în continuă scădere

Cea mai mare piață pentru zborurile charter nu mai este Germania, cum se întâmpla în trecut, ci Polonia. Bulgaria nu se mai bazează pe zborurile charter cu care își umplea stațiunile în urmă cu câțiva ani. Dacă înainte peste 95% dintre turiștii străini ajungeau la Marea Neagră cu avionul, acum procentul scade la 60%. Restul vin cu mașina, iar românii reprezintă cea mai mare parte din acets flux.

