Prima pagină » Actualitate » Ultimul mesaj al unei tinere de 23 de ani, găsită moartă în casă, a fost pentru ChatGpt: „AJUTĂ-MĂ!”

Ultimul mesaj al unei tinere de 23 de ani, găsită moartă în casă, a fost pentru ChatGpt: „AJUTĂ-MĂ!”

26 oct. 2025, 20:27, Actualitate
Ultimul mesaj al unei tinere de 23 de ani, găsită moartă în casă, a fost pentru ChatGpt: „AJUTĂ-MĂ!”
Charlotte Leader

Charlotte Leader, o tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în casă, după un an de zile, în pat. Trupul său era mumificată, în momentul în care a fost descoperită, în pat și înfășurată în mai multe pături, iar ancheta a stabilit că se izolase și că singurul său contact a fost cu ChatGPT, căruia îi ceruse ajutor într-un ultim mesaj.

Pompierii au intrat în apartament și au descoperit cadavrul, în timpul unui control de securitate, scrie FanPage.it. De altfel, presa vorbește despre o poveste despre singurătate și probleme de sănătate mintală care s-a încheiat într-un mod tragic sfâșietor, fără ca nimeni să o poată ajuta.

Medicul legist din Bolton a prezentat recent concluziile anchetei, susţinând că Charlotte nu a fost victima unei crime sau unei sinucideri, ci probabil a unei boli subite din cauza stării sale de sănătate precare.

Charlotte „suferea de probleme de sănătate mintală” și „în timp a devenit o străină pentru familie, distanțându-se de oameni și chiar de serviciile de sănătate mintală”, a explicat medicul legist în fața instanței.

Mama sa a declarat că familia nu a mai auzit de fiica ei din septembrie 2021 și că, în ciuda căutărilor, aceasta nu a putut fi găsită. Cu toate acestea, vecinii au declarat, de asemenea, poliției că aproape niciodată nu au văzut-o ieșind din casă.

Povestea tinerei de 23 de ani este și mai tristă, deoarece ultimele ei contacte au fost doar cu ChatGpt, inteligența artificială cu care a schimbat ultimele mesaje, pe data de 30 iulie 2024. Cel mai probabil de atunci datează şi moartea ei, care a fost descoperită un an mai târziu, abia pe 6 august.

„Nu erau alte persoane acolo: nu a existat nicio conversație cu nimeni, singurul ei contact a fost cu ChatGPT”, au explicat anchetatorii.

„Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare”, a spus tânăra de 23 de ani. Iar Inteligența Artificială a răspuns: „Pari nesigură în privința mâncării”, moment în care Charlotte a replicat: „Este mâncarea pe care nu am vrut-o și asta e frustrant.”

Cauza morții nu a fost confirmată, deocamdată, dar nu existau droguri sau medicamente în apartament.

„Nu era absolut niciun medicament în apartament și părea că îi păsa, nu că vrea să renunţe, dar suferea de tulburări de alimentație, inclusiv bulimie, încă din copilărie”, a precizat sora tinerei.

FOTO – Facebook

