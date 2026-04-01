Un alt deputat POT părăseşte partidul pentru PSD. Cristian-Emanuel Cîmpan a câştigat alegerile pe listele POT, în 2024. Doi ani mai târziu, acesta anunţă că pleacă la alt partid.

Miercuri, parlamentarul şi-a anunţat plecarea din partidul Oamenilor Tineri şi că va activa în grupul PSD de la Camera Deputaţilor.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a luat act de solicitarea acestuia.

Cristian-Emanuel Cîmpan este deputat de Bihor şi a fost ales pe listele electorale parlamentare ale POT.

În 2025, alţi doi deputaţi au trecut în tabăra social-democraţilor: Lucian-Nicolae Andrușcă și Dorin Popa.

Din 24 de deputaţi POT care au câştigat alegerile parlamentare, au mai rămas doar 14 deputaţi.

Contactat de Gândul, deputatul Cîmpan a declarat:

„Având în vedere confflictle interne care sunt, cu grupul parlamentar. N-a reuşit să gestioneze grupul parlamentar(n.r Aamaria Gavrilă). Doamna Gavrilă nu negociază cu nimeni vreun proiect care să ajute comunitatrea. Aici, la Bihor, e o echipă tânără la PSD. Toate partidele m-au curtat. Mi se pare că PSD e un partid care se apropie mai mult de oameni. Eu am fost consilier local 11 ani, din partea PNL. În 2021, am plecat. Mi-am dat şi demisia din funcţie. Am ajuns la POT. Speram să fie un partid cu suflu nou în politică, cu tineri”, a declarat deputatul Cîmpan, pentru Gândul.

