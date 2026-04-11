Un american, „Lucifer”, a înjunghiat trei bătrâni cu o macetă în stația de metrou Grand Central din New York. Poliția l-a executat pe peron

Un american înarmat cu o macetă, autointitulat „Lucifer”, a înjunghiat sâmbătă trei persoane pe peronul metroului din Grand Central Terminal din Midtown Manhattan. Polițiștii l-au împușcat mortal. Incidentul nu pare să aibă legătură cu terorismul în această etapă a anchetei, potrivit unui oficial. Suspectul a fost identificat de poliție ca fiind Anthony Griffin, în vârstă de 44 de ani.

Cele trei victime, doi bărbați, în vârstă de 84 și 65 de ani, și o femeie de 70 de ani – au fost transportați la spital, unde se așteaptă să supraviețuiască. Două victime au suferit lacerații la cap și la față, a spus Tisch. Una a suferit o fractură deschisă de craniu, iar alta o lacerație la umăr. Atacul s-a petrecut în jurul orei 9:40 a.m pe un peron de sub Grand Central, a declarat comisarul de poliție al orașului New York, Jessica Tisch, într-o conferință de presă sâmbătă după-amiază, conform CNN.

Somat și ciuruit

Suspectului se comporta haotic înarmat cu o macetă. I s-a ordonat de cel puțin 20 de ori să arunce arma înainte de a se apropia de ofițeri „cu cuțitul întins”, a spus Tisch. Poliția l-a împușcat pe bărbat, iar acesta a murit ulterior din cauza rănilor suferite, a spus comisarul.

Tisch a declarat că incidentul a fost filmat de camerele video purtate de poliție, inclusiv de Griffin „declarând în mod repetat că este Lucifer".

Metroul, una din zonele cele mai periculoase din New York

Incidentul a avut loc într-un moment de îngrijorări sporite cu privire la siguranța și dezordinea în metrou, în urma unei serii de atacuri tulburătoare și aleatorii din ultimii ani. Tisch a spus că peste 175 de ofițeri suplimentari au fost adăugați recent la patrulele de metrou

Guvernatorul Kathy Hochul a declarat pe rețelele de socializare că „oameni nevinovați au fost atacați într-un act de violență fără sens”

Primarul Zohran Mamdani, într-un comunicat, a mulțumit NYPD pentru „răspunsul rapid și pentru prevenirea altor acte de violență”.

Suspectul se afla într-un tren de metrou înainte de incident, apoi s-a mutat pe peron, a declarat pentru CNN un oficial al forțelor de ordine.

Incidentul nu pare să aibă legătură cu terorismul în această etapă a anchetei, potrivit unui oficial din domeniul aplicării legii.

