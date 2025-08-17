Trei persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite, duminică dimineața, în urma unui atac armat care a avut loc într-un restaurant din New York, SUA.

Mai multe persoane au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea Taste of the City Lounge din Crown Heights, Brooklyn, în jurul orei 03:30, aproape de ora închiderii, relatează New York Post.

În urma atacului, trei bărbați, cu vârste între 27 și 35 de ani și-au pierdut viața, iar alți cinci bărbați și trei femei au fost transportați la spitale cu răni care nu le pun viața în pericol. Dintre persoanele rănite, cea mai în vârstă are 61 de ani.

Incidentul ar fi pornit dintr-un conflict în lounge-ul aglomerat, spun polițiștii, care au găsit la fața locului peste 36 de gloanțe, dar și o armă de foc în apropiere, însă nu au făcut arestări până în acest moment.

„Taste of the City Lounge”, deschis în anul 2022, a mai fost scena unui atac armat în noiembrie 2024, dar atunci fără victime.

NYPD investighează cazul, iar unul dintre oamenii legii a descris incidentul ca fiind o „anomalie”, într-un oraș cu scădere record a violenței armate în acest an.

FOTO – Profimedia