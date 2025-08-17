Prima pagină » Actualitate » ATAC armat într-un restaurant din New York, soldat cu mai multe persoane ucise și rănite. Polițiștii au anunțat bilanțul exact al victimelor

ATAC armat într-un restaurant din New York, soldat cu mai multe persoane ucise și rănite. Polițiștii au anunțat bilanțul exact al victimelor

17 aug. 2025, 17:29, Actualitate
ATAC armat într-un restaurant din New York, soldat cu mai multe persoane ucise și rănite. Polițiștii au anunțat bilanțul exact al victimelor
Trei persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite, duminică dimineața, în urma unui atac armat care a avut loc într-un restaurant din New York, SUA.

Mai multe persoane au deschis focul în lounge-ul și restaurantul de narghilea Taste of the City Lounge din Crown Heights, Brooklyn, în jurul orei 03:30, aproape de ora închiderii, relatează New York Post.

În urma atacului, trei bărbați, cu vârste între 27 și 35 de ani și-au pierdut viața, iar alți cinci bărbați și trei femei au fost transportați la spitale cu răni care nu le pun viața în pericol. Dintre persoanele rănite, cea mai în vârstă are 61 de ani.

Incidentul ar fi pornit dintr-un conflict în lounge-ul aglomerat, spun polițiștii, care au găsit la fața locului peste 36 de gloanțe, dar și o armă de foc în apropiere, însă nu au făcut arestări până în acest moment.

NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 17: A view of the crime scene where three people were killed and eight other people are injured in a mass shooting inside of Taste of the City Bar and Lounge on Franklin Avenue in Crown Heights, Brooklyn, New York, United States on August 17, 2025. Three people were killed and eight others were wounded when multiple shooters opened fire inside Taste of the City Lounge at 903 Franklin Avenue in the Crown Heights neighborhood just before 3:30 a.m. The deceased are three men, who were 27, 35, and an unknown age. Eight others are at a local hospital. Kyle Mazza / Anadolu,Image: 1029951635, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

„Taste of the City Lounge”, deschis în anul 2022, a mai fost scena unui atac armat în noiembrie 2024, dar atunci fără victime.

NYPD investighează cazul, iar unul dintre oamenii legii a descris incidentul ca fiind o „anomalie”, într-un oraș cu scădere record a violenței armate în acest an.

NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 17: A view of the crime scene where three people were killed and eight other people are injured in a mass shooting inside of Taste of the City Bar and Lounge on Franklin Avenue in Crown Heights, Brooklyn, New York, United States on August 17, 2025. Three people were killed and eight others were wounded when multiple shooters opened fire inside Taste of the City Lounge at 903 Franklin Avenue in the Crown Heights neighborhood just before 3:30 a.m. The deceased are three men, who were 27, 35, and an unknown age. Eight others are at a local hospital. Kyle Mazza / Anadolu,Image: 1029945595, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

