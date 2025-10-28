Un artefact vechi de 200 de ani a fost găsit după ce, în urmă cu aproape 10 ani, fusese FURAT din România și înlocuit cu o replică

Un chivot al Torei, vechi de 200 de ani, a fost găsit după ce în urmă cu aproape 10 ani a fost furat și înlocuit cu o copie, care purta inscripții ebraice incorecte. Este vorba de un obiect care a supraviețuit miraculos celui de-Al Doilea Război Mondial și a stat în sinagoga orașului Siret timp de decenii.

Astfel, după un efort internațional de nouă ani, unul dintre cele mai valoroase artefacte din istoria comunității evreiești din România a ajuns în cele din urmă la Muzeul Yad Vashem din Ierusalim, informează Ynetnews.com.

Chivotul ornamentat va fi prezentat acum publicului, pentru prima dată, în noua expoziție Yad Vashem, „Memorie vie: Colecțiile Yad Vashem, între trecut și viitor”.

Siret, orașul din nordul României, situat lângă granița cu Ucraina, a găzduit o comunitate evreiască numeroasă și vibrantă până la Holocaust, unde – înainte de Al Doilea Război Mondial – acolo funcționau opt sinagogi, notează Antena 3, care precizează că, astăzi, nu mai există evrei.

Cei mai mulți evrei din acest oraș au fost deportați în 1941 în lagărele din Transnistria, unde doar câțiva dintre ei au supraviețuit.

Chivotul Torei, considerat mult timp mândria comunității, a supraviețuit războiului și a rămas în sinagogă timp de decenii.

În anul 2016, s-a descoperit că varianta originală dispăruse și fusese înlocuită cu o imitație rudimentară cu inscripții ebraice incorecte, aparent pentru a ascunde furtul.

Cum s-a descoperit că artefactul a fost furat

În anul 2019, președintele Organizației Mondiale a Evreilor din Bucovina, Yohanan Ron-Zinger, a primit un telefon de la un prieten din Cernăuți, care a spus că a observat chivotul fals prin ușile încuiate ale sinagogii.

Acesta a început să investigheze cazul și a descoperit că original fusese scos la vânzare de o casă de licitații internațională. Investigații ulterioare au dezvăluit că era pus într-un depozit de mobilă din orașul Rishon Lezion, din centrul Israelului.

Descoperirea a dus la o lungă bătălie juridică în ​​România și în Israel, iar până la urmă, chivotul a fost returnat Federației Comunităților Evreiești din România, proprietarul său legal, și ulterior transferat la Muzeul Yad Vashem.

Reprezentanții instituției au declarat că sosirea chivotului de la Siret și includerea acestuia în noua expoziție, care prezintă aproximativ 400 de artefacte – majoritatea expuse publicului pentru prima dată – marchează un moment semnificativ în activitatea sa.