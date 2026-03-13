Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Nutriționist Mihaela Bilic avertizează din nou că alimentul cel mai dăunător siluatei, dar și sănătății este zahărul. Rafinat sau din surse considerate bio. Nu există zahăr sănătos, iar mierea nu este un subsitut tocmai potrivit. Consumul excesiv de zahăr poate cauza mari probleme de sănătate, de aceea medicii recomandă prudență în asemenea situații. De multe ori, însă, românii apelează la îndulcitori crezând că sunt mai puțin periculoși și, din păcate, fac o greșeală uriașă.

Căutăm un zahăr mai sănătos decât altul și din nou se pornește de la o un o ecuație greșită. Nu există un zahăr mai sănătos decât altul. Toți agenții de îndulcire au aceeași structură. Care este alternativa? Nu știu bună, nebună, identică mierea îngrașă la fel ca zahărul și face aceleași lucru în organism.

Nu vorbim de virtuțile acelea speciale ale mierii, doar dacă este atenție. Cât și la capitolul albine vai, vai, bieții oameni nu știu și și albinele sunt la fel de intensiv crescute perecum păsările în crescătorie și precum vitele și porcii. Da deci mierea de albine intensiv crescute cărora li se de apă cu zahăr ca să facă miere este absolut o porcărie.

Recomandarea autorului: Ce recomandă medicul nutriționist Mihaela BILIC între zahăr și îndulcitor. „Nu există o formă mai sănătoasă”