Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertisment sumbru despre Acordul Mercosur: „Poate fi distrugerea agriculturii din România”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării, a fost invitat în cadrul emisiunii ATITUDINI, moderată de jurnalistul Adina Anghelescu. Acesta a avertizat că acordul Mercosur reprezintă un risc imens pentru România. Acesta a amintit că, recent, autoritățile au identificat carne de vită plină de hormoni care provenea din Brazilia. Barbu susține că securitatea alimentară este în pericol, fiindcă producătorii din America de Sud folosesc substanțe interzise în UE.

În timp ce fermierii români au interdicție totală la cereale modificate genetic și la folosirea hormonilor sau antibioticelor în creșterea animalelor, produsele care vin prin Mercosur nu respectă aceleași reguli, atrage atenția ministrul.

„Mercosurul poate fi distrugerea agriculturii din România, e un risc major. Noi am solicitat anumite garanții de bun simț și spuneam că nu puteam verifica toată carnea cu hormoni venită din Mercosur. Noi nu producem cereale modificate genetic. Noi nu putem crește pui sau vaci cu antibiotice și hormoni. Noi nu avem laboratoare dotate cu chituri ca să identificăm cu ce substanțe lucrează Mercosur.”

Florin Barbu acuză Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe că nu au protejat fermierii. Ministrul susține că acest acord poate pune la pământ întreaga agricultură națională.