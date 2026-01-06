Prima pagină » Actualitate » Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale

06 ian. 2026, 11:29, Actualitate
Cultivarea afinelor la ghiveci devine o afacere tot mai profitabilă în România, ea este adoptată de românii întorși din diaspora, cât și de investitorii străini.

Culturile de nișă în sistem intensiv devin o alternativă tot mai profitabilă în agricultura românească. Un model care câștigă popularitate este cultivarea afinelor la ghiveci. Această metodă permite controlul riguros al solului și fertilizării.

Românii care fac bani din cultivarea afinelor la ghiveci

Direcția aceasta a fost adoptată atât de românii care s-au întors din afară după ani de muncă în străinătate, cât și de investitori străini care văd potențialul de export al României.

În județul Alba, familia Sîrbu a dezvoltat o plantație pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați. După 17 ani petrecuți în Germania, cei doi soți au investit experiența și capitalul acumulat într-o afacere locală, pornind inițial cu 1.000 de arbuști de afin importați din Olanda.

Ei au optat pentru sistemul de plantare în ghivece pentru a facilita gestionarea resurselor de apă și nutrienți, esențiale pentru tipul acesta de cultură.

În ciuda avantajelor tehnologice, agricultura rămâne dependentă de factorii climatici. Maria Sîrbu, coordonatoarea plantației, a explicat impactul vremii asupra producției din 2025:

„Am avut primăvara temperaturi scăzute timp de mai multe zile, dar am trecut cu bine și sperăm la un sezon bun de acum înainte”. Deși fluctuațiile de temperatură au influențat dimensiunea fructelor, calitatea acestora a rămas nealterată. „Sunt dulci, aromate, dar nu au un calibru foarte mare. Totuși, gustul și proprietățile nutritive sunt excelente”, a transmis aceasta, potrivit Antena 3 CNN.

Consumatorii au confirmat cererea în creștere pentru fructele de pădure locale: „Sunt foarte bune, aromate și sănătoase. Un produs excelent pentru piața locală și internațională”, a declarat un client, completat de un alt cumpărător care a subliniat că „afinele au calități deosebite, sunt atât gustoase, cât și sănătoase, și devin rapid o necesitate în alimentație”.

