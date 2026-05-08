Un puști de 12 ani a fost înjunghiat, în pauză, de un coleg de clasă în comună Vinga din judeţul Arad. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Timişoara, conform ProTV.

Blestemăția s-au petrecut în comună Vinga din judeţul Arad, în jurul orei 11, când elevii de clasa a cincea au intrat în pauză.

Pe fondul unor neînțelegeri mai vechi

Cei doi băieţi au început să se şicaneze, cum au mai făcut şi în trecut. Doar că de această dată, unul dintre ei avea la el un cuţit de bucătărie, adus de acasă. L-a înjunghiat pe colegul lui de două ori, în mână şi în spate.

M-a sunat că l-a tăiat

Tatăl Victimei: ”Eu am fost la lucru și m-o sunat de la lucru că un copil l-a tăiat pe copilul meu”.

Un elicopter SMURD, chemat de urgenţă de profesori, a aterizat în faţa şcolii. Copilul a fost preluat de medici şi adus la Timişoara.

Mihai Gafencu – Manager Spitalul de Copii Timişoara: ”

Sosit într-o stare generală afectată, dar nu extrem de gravă, cu multiple plăgi înjunghiate în jumătatea superioară a toracelui, posterior și anterior, una dintre ele a agățat și penetrat plămânul și are un pneumotorax minor”.

Băiatul care şi-a înjunghiat colegul este examinat psihologic şi urmează şedinţe de consiliere din partea specialiştilor Direcţiei pentru Protecţia Copilului.

