Bulgaria are un nou guvern. Rumen Radev a fost învestit oficial în funcția de prim-ministru

Fostul președinte bulgar Rumen Radev a fost învestit vineri în funcția de prim-ministru al Bulgariei. Noul partid condus de Radev, Bulgaria Progresistă, a obținut prima majoritate parlamentară absolută din 1997 încoace, în urma scrutinului din 19 aprilie.

Rumen Radev, fost președinte și comandant al forțelor aeriene, a făcut campanie electorală pornind de la furia împotriva sistemului politic bulgar. Acesta a învinovățit partidele tradiționale pentru ani de corupție, instabilitate și negocieri secrete. După cinci ani de coaliții rotative și opt runde de alegeri, mișcarea Bulgaria Progresistă a lui Radev a zdrobit vechea gardă politică a țării.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Radev vineri dimineață pe X, într-o postare în care a scris că Europa se confruntă cu „o agendă puternică la care să lucreze” împreună, inclusiv „securitate și apărare”, „competitivitate” și „independență energetică”.

Joi, în timpul prezentării cabinetului său, Radev și-a prezentat și prioritățile în funcție. El a spus că accentul imediat al guvernului va fi abordarea creșterii prețurilor, alături de reforma judiciară, disciplina bugetară și accelerarea utilizării fondurilor de redresare ale UE înainte de expirarea termenelor-cheie.

Victoria lui Radev pune capăt anilor de blocaj politic din Bulgaria — dar îi oferă și noului său guvern, aliniat cu Rusia, cel mai mare mandat parlamentar al țării din aproape trei decenii.

