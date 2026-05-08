Marian Vanghelie ajunge din nou în fața judecătorilor, după ce procurorii DNA l-au trimis în judecată într-un dosar de corupție. Fostul primar este acuzat că, din postura de consilier local, a orchestrat o schemă prin care mai multe firme ale primăriei au fost păgubite prin cumpărarea de produse la prețuri mult mai mari decât cele reale.

O nouă anchetă pentru „regele achizițiilor”

Vanghelie se confruntă cu a cincea anchetă majoră din ultimii 20 de ani. De această dată, procurorii susțin că acesta a urmărit să golească buzunarele instituțiilor publice din Sectorul 5 între anii 2020 și 2024.

31 de complici și afaceri în familie

Dosarul nu îl vizează doar pe fostul edil, ci și o întreagă rețea de apropiați. Printre cei 31 de inculpați trimiși în judecată se află și fratele acestuia, Paul Vanghelie, dar și foști directori ai companiilor locale precum Economat Sector 5. Procurorii consideră că toți au lucrat împreună pentru a facilita contractele cu dedicație care au dus la pierderi masive de fonduri publice.

Dosarele fostului edil

Vanghelie are un istoric lung în sălile de judecată. În 2021, el fusese condamnat la peste 11 ani de închisoare pentru o mită de aproape 300 de milioane de lei, însă a scăpat de pedeapsă în martie 2025 deoarece faptele s-au prescris.

O parte importantă a acuzațiilor vizează și perioada pandemiei. Vanghelie e acuzat că a profitat de situația de urgență pentru a cumpăra peste 75.000 de tablete pentru elevi, dar și sute de nebulizatoare și termoscannere la prețuri supraevaluate.

