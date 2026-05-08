Chișinăul, tot mai expus la presiunile Rusiei. Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat vineri, la Chișinău, că va propune dublarea finanțării acordate Republicii Moldova prin Fondul European pentru Pace, până la 120 de milioane de euro pe an.

Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova

Dacă măsura va fi aprobată de statele membre, aceasta ar deveni cel mai mare pachet de sprijin pentru apărare oferit vreodată de Uniunea Europeană unei țări din afara Ucrainei.

Aflată alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Kallas a subliniat că Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Chișinău într-un moment în care țara se confruntă cu efectele directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Prin intermediul Fondului European pentru Pace, am acordat deja asistență în valoare de 200 de milioane de euro. Voi propune statelor membre să dubleze finanțarea la 120 de milioane de euro pe an”, a declarat Kallas, conform POLITICO.

Sprijin militar extins pentru Republica Moldova

Oficialul european a explicat că noul pachet ar consolida capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, aflată sub o presiune constantă din partea Moscovei.

„Moldova rămâne prinsă în războiul hibrid al Rusiei”, a afirmat Kallas, făcând referire la atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și la încălcările repetate ale spațiului aerian moldovenesc de către dronele rusești.

Ea a precizat că un nou sistem radar, finanțat de Uniunea Europeană, a fost deja instalat în Republica Moldova pentru a îmbunătăți detectarea dronelor în apropierea granițelor țării.

Decizia finală depinde de statele membre ale UE

Propunerea trebuie însă aprobată de toate statele membre ale Uniunii Europene, iar mecanismul Fondului European pentru Pace a fost, în ultimii ani, subiectul unor dispute politice și tehnice.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a blocat în repetate rânduri deblocarea unor fonduri din acest mecanism, în timp ce Franța și Germania au ridicat anterior obiecții legate de funcționarea sistemului de rambursare.

Relațiile dintre UE și Chișinău intră într-o nouă etapă

Inițiativa anunțată de Kallas vine în contextul apropierii accelerate dintre Bruxelles și Chișinău în domeniul securității. În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.

„Moldova face deja parte din comunitatea europeană”, a declarat Kallas, anunțând totodată că Bruxelles-ul pregătește organizarea unui nou summit UE – Republica Moldova, al doilea de acest fel. Data exactă urmează să fie stabilită ulterior.

