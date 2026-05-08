Prima pagină » Știri externe » Chișinăul, tot mai expus la presiunile Rusiei. Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova

Chișinăul, tot mai expus la presiunile Rusiei. Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova

Chișinăul, tot mai expus la presiunile Rusiei. Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat vineri, la Chișinău, că va propune dublarea finanțării acordate Republicii Moldova prin Fondul European pentru Pace, până la 120 de milioane de euro pe an.

Kaja Kallas propune dublarea sprijinului militar al UE pentru Moldova

Dacă măsura va fi aprobată de statele membre, aceasta ar deveni cel mai mare pachet de sprijin pentru apărare oferit vreodată de Uniunea Europeană unei țări din afara Ucrainei.

Aflată alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Kallas a subliniat că Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Chișinău într-un moment în care țara se confruntă cu efectele directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Prin intermediul Fondului European pentru Pace, am acordat deja asistență în valoare de 200 de milioane de euro. Voi propune statelor membre să dubleze finanțarea la 120 de milioane de euro pe an”, a declarat Kallas, conform POLITICO.

Sprijin militar extins pentru Republica Moldova

Oficialul european a explicat că noul pachet ar consolida capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, aflată sub o presiune constantă din partea Moscovei.

„Moldova rămâne prinsă în războiul hibrid al Rusiei”, a afirmat Kallas, făcând referire la atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și la încălcările repetate ale spațiului aerian moldovenesc de către dronele rusești.

Ea a precizat că un nou sistem radar, finanțat de Uniunea Europeană, a fost deja instalat în Republica Moldova pentru a îmbunătăți detectarea dronelor în apropierea granițelor țării.

Decizia finală depinde de statele membre ale UE

Propunerea trebuie însă aprobată de toate statele membre ale Uniunii Europene, iar mecanismul Fondului European pentru Pace a fost, în ultimii ani, subiectul unor dispute politice și tehnice.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a blocat în repetate rânduri deblocarea unor fonduri din acest mecanism, în timp ce Franța și Germania au ridicat anterior obiecții legate de funcționarea sistemului de rambursare.

Relațiile dintre UE și Chișinău intră într-o nouă etapă

Inițiativa anunțată de Kallas vine în contextul apropierii accelerate dintre Bruxelles și Chișinău în domeniul securității. În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.

„Moldova face deja parte din comunitatea europeană”, a declarat Kallas, anunțând totodată că Bruxelles-ul pregătește organizarea unui nou summit UE – Republica Moldova, al doilea de acest fel. Data exactă urmează să fie stabilită ulterior.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe