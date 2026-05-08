Caz suspect de hantavirus depistat în Spania. Anunțul secretarului de stat pentru sănătate

A fost depistat un caz suspect de hantavirus în Alicante, regiunea Valencia, în sud-estul Spaniei. Javier Padilla, secretarul de stat pentru sănătate, a oferit mai multe informații legate de o posibilă infecție cu virusul apărut la bordul navei MV Hondius.

Potrivit datelor publicate de Reuters, o femeie în vârstă de 32 de ani este suspectă că ar avea hantavirus. Aceasta a fost pasageră în același zbor cu un pacient care a murit la Johannesburg după ce a călătorit pe vasul de croazieră MV Hondius, a declarat reporterilor secretarul de stat pentru sănătate, Javier Padilla. Pacientul murise după ce a contractat virusul.

Femeia are „simptome respiratorii ușoare” și este transferată la un spital din orașul Alicante, unde va fi testată pentru virus. Rezultatele sunt așteptate în 24 până la 48 de ore, potrivit unui comunicat de pe site-ul departamentului regional de sănătate.

Trei persoane decedate după contractarea hantavirusului

Între timp, Argentina caută sursa focarului de hantavirus după multiple decese de pe nava de croazieră MV Hondius. Până la momentul actual, trei persoane au murit după ce au contractat virusul. În spațiul public circulă temeri cu privire la o posibilă răspândire a virusului la nivel internațional. Primul deces a survenit în cazul unui turist olandez în vârstă de 70 de ani. El a murit pe 11 aprilie. Soția lui, care a ajuns ulterior în Africa de Sud, în vârstă de 69 de ani, a murit pe 26 aprilie. Al treilea pasager a murit pe 2 mai.

