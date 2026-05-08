Prima pagină » Actualitate » Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”

Guvernul Bolojan, proaspăt demis, a introdus pe ordinea de zi o Ordonanță de Urgență, care privește, printre altele, și programul de înarmare SAFE și PNRR. Dar în Constituție scrie clar – și este o acțiune fără precedent: un guvern interimar, cum este guvernul Bolojan acum, nu poate emite sa modifica ordonanțe de urgență, ci poate doar să adopte acte administrative.

Deși ordonanța în cauză a fost adoptată în data de 4 mai, aceasta nu a fost transmisă nici Parlamentului, nici Monitorului Oficial. Mai mult, avizul obligatoriu al Consiliului Legislativ a fost emis abia pe 5 mai, după ce guvernul își pierduse deja mandatul.

„Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din data de 08.05.2026 a fost repusă ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative – adoptată de Guvern în ședința din 4 mai – pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ (…) Ordonanță de Urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului”, se arată într-un comunicat al guvernului.

Or, guvernul nu poate adopta sau modifica decât acte administrative, cât timp este interimar.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi, a ședinței de vineri.  Zegrean a declarat pentru Gândul că textul Constituției interzice acest lucru, respectiv Guvernul demis nu are atribuții în acest sens.

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan s-a reunit vineri, de la ora 12.00, în prima ședință extraordinară după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Cabinetului. Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat și un OUG, deși Cabinetul condus interimar de Ilie Bolojan are atribuții limitate și nu mai poate adopta ordonanțe de urgență, iniția proiecte de lege sau promova politici publice noi.

În acest context, Gândul a vorbit cu fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, despre atribuțiile unui guvern demis.

Întrebat dacă Guvernul demis poate pune pe ordinea de zi OUG-uri, Augustin Zegrean a răspuns:

„Evident că nu. Nu poate să facă așa ceva. Scrie în Constituție: treburile administrației curente și asta înseamnă foarte puțin. Deci nu mai poate să emită ordonanțe. Ordonanța e lege, nu poți să o joci așa cu un guvern de parcă mai stă pe acolo că nu vor să plece acasă. Nu pot să facă așa ceva. Nici să-și angajeze oamenii, nici asta n-ar mai putea să facă și multe altele. Adică fac acum tot ce nu s-ar putea face. Ideea e că vor rămâne așa făcute”, a declarat Augustin Zegrean.

Augustin Zegrean: „Guvernul este capul administrației”

„Administrația țării este formată din Guvern și președinte. Dar administrația presupune adoptarea de hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, multe altele. Nimic din toate astea nu poate să facă în perioada asta, nu poate să numească oameni funcții. Deci, pur și simplu, se limitează la probleme curente. Se întâmplă o inundație undeva, se iau măsuri să se oprească apa și așa mai departe. Dar să mai dea ordonanțe, să facă acte administrative cu carter normativ, nu mai pot să adopte. Ca un om care nu mai este în funcție, stă acolo să-și păzească scaunul, până vine celălalt”, a precizat fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.

Reacția Guvernului: Ordonanța a fost adoptată înainte de căderea Executivului

Conform explicațiilor transmise de Secretariatul General al Guvernului, măsura nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ.

Repunerea proiectului pe ordinea de zi a fost făcută pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ asupra modificărilor introduse în timpul ședinței din 4 mai.

„Repunerea pe ordinea de zi a fost conform articolului 43 alineatul 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 și nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai”, transmite Guvernul.

Potrivit Executivului, ordonanța are ca principal obiectiv adaptarea rapidă a cadrului legal pentru realizarea unor investiții din industria de apărare, în contextul oportunităților de finanțare create prin programul european SAFE.

Actul normativ include însă și o serie de alte modificări considerate urgente pentru funcționarea mai multor domenii de activitate. Printre acestea se numără:

  • soluționarea numărului mare de documente necesare persoanelor persecutate politic;
  • clarificări privind compensarea prețurilor la energie;
  • modificări privind normele de securitate la incendiu pentru articolele pirotehnice;
  • posibilitatea utilizării excedentului bugetar din anii anteriori pentru proiecte publice;
  • clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale și rambursările de TVA;
  • modificări pentru proiectele de investiții din rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale; măsuri pentru asigurarea resursei umane necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR.

