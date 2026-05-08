Ostaticii de la banca din orășelul Sinzig au fost eliberați cu ajutorul trupelor speciale după șase ore. Cum au reușit să scape răufăcătorii

Luarea de ostatici de la sucursala băncii Volksbank din orășelul Sinzig, din vestul Germaniei, s-a încheiat după șase ore după ce trupele speciale SWAT au luat cu asalt clădirea și au eliberat victimele în siguranță.

Forțele speciale au găsit două persoane închise în camera seifului băncii, dintre care una era șoferul unei dube de transport valori, care a fost amenințat cu arma în afara băncii și forțat să intre în clădire.

Deși poliția a înconjurat zona cu un număr mare de ofițeri înarmați, atacatorii au reușit să fugă înainte de intrarea trupelor speciale în clădire. Se crede că aceștia au părăsit locul incidentului imediat după ce au încuiat ostaticii în seif, folosind mijloace care nu au fost încă identificate public.

Autoritățile nu au precizat încă dacă atacatorii au reușit să fure bani sau alte obiecte de valoare înainte de a dispărea.

