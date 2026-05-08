Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a vorbit despre visul ascuns și foarte drag lui Nicușor Dan. Care, de altfel, este specific oricărui președinte din România, așa cum arată ierarhia puterii de după Revoluție.

Chestionat de moderatorul emisiunii marca Gândul cum se va rezolva actuala criză politică, soldată cu demiterea premierului Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, cunoscutul realizator de televiziune a observat că un rol important îl va avea președintele țării. Acesta și-ar putea numi un premier tehnocrat, după modelul consilierului său economic Radu Burnete.

Ecuațiile lui Nicușor Dan

Robert Turcescu: Nicușor Dan va găsi următoarea soluție. Va fi următoarea rezolvare. Se va inventa un Burnete. Generic îl numesc în felul acesta. Adică un premier tehnocrat care ține mai mult de Cotroceni decât de partidele politice.

Ionuț Cristache: Păi Burnete ține mai mult în primul rând de ăsta al lui Mobexpert.

Turcescu: Da, da, da, Dan Șucu. Șucuriada asta.

Turcescu: Așa, se va inventa un Burnete, un ceva. Care Burnete va fi mandatat să vorbească cu partidele. Și poți să te trezești la o chestie ca asta că un guvern din ăsta cu un Burnete premier, susținut de un alt… o să funcționeze o perioadă în România.

Cristache: Stai mă puțin, deci noi îl punem pe Nicu și premier? După ce a dovedit că e un bun președinte?

Turcescu: Da, pentru că Nicușor Dan, poate nu știi, dar îți spun chestia asta, are un vis. Visul oricărui președinte din această țară, de când e România, e să fie și premier.

Cristache: De-abia aștept, vreau.

Băsescu a fost deja premier

Turcescu: Ion Iliescu a vrut să fie și premier. De aceea el l-a montat pe Văcăroiu când l-a montat. Emil Constantinescu a vrut să fie și premier. Nu i-a ieșit de nicio culoare că era moale. Iliescu, la al doilea mandat, l-a lăsat pe Năstase să fie premier. Dar Năstase era pregătit. Băsescu nu mai vorbim, tot timpul a vrut să fie premier.

Cristache: A și fost cât a fost Boc.

Turcescu: Bineînțeles. Iohannis de asemenea, fără discuție. Tu crezi că Nicușor Dan, care stă și ascute creioane la Palatul Cotroceni…

Cristache: Doamne, dar e dezastrul perfect, de-abia aștept.

Turcescu: Nu vrei? Nu vrei Nicușor Dan să fie și premier?

Cristache: Doamne, mâine votez. Vreau o petiție. Funky Citizens ceva, porniți petiția Nicu premier, Olimpicul premier.

Turcescu: El cară bastonul în rucsac de premier.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Care vor fi argumentele pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Turcescu: Nicule, ce faci? Tu n-ai făcut asta

Ion Cristoiu: „Avem o realitate – coaliția pro-europeană s-a terminat”