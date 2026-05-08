Grindeanu avertizează că România ar putea intra în criză economică: Aceasta este adevărata „moștenire Bolojan”

Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, chiar înainte ca datele oficiale despre economie să apară. Liderul PSD afirmă că România riscă să treacă de la recesiune tehnică direct la criză economică, după ce firmele s-au închis pe bandă rulantă și mii de români și-au pierdut locurile de muncă sub actuala conducere.

„Aceasta este adevărata «moștenire Bolojan»”, afirmă Grindeanu. „Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI și toate băncile mari care își revizuiesc prognozele în jos, lună de lună”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Economia României, la un pas de prăbușire

Grindeanu explică faptul că țara se află într-un moment critic. Potrivit acestuia, dacă cifrele de la Statistică confirmă o nouă scădere, România va bifa al treilea trimestru consecutiv de declin.

„Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunțul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluția Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de «recesiune tehnică», ci de CRIZĂ ECONOMICĂ!”

„Povestea vândută României timp de aproape un an”

Liderul PSD susține că povestea reformelor promise de Bolojan s-a transformat într-o perioadă neagră pentru buzunarele românilor.

„Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre «prim-ministrul reformelor», despre «austeritatea care vindecă», despre povestea vândută României timp de aproape un an”, afirmă liderul PSD.

Val de falimente și firme închise

Grindeanu prezintă cifre alarmante despre mediul de afaceri din ultimul an. Acesta acuză Guvernul Bolojan că a promis disciplină, dar a livrat în schimb falimente.

„Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni — cu 32% mai multe decât în 2024. Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Și tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 și martie 2026! Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente!”, acuză Sorin Grindeanu.

