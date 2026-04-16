Un parlamentar PNL se plânge că a fost convocat la unitatea militară cu „ordin de mobilizare” și dă vina pe PSD pentru asta. Scenariul straniu pe care îl avansează

Cea mai nouă teorie a conspirației: parlamentarii PNL sunt chemați de Armată la mobilizare ca să nu poată vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan sau o eventuală învestire a unui nou guvern.  Un parlamentar din PNL scrie, pe Facebook, că a fost convocat la unitatea militară de care aparține printr-un ordin. Mai mult, susține el, ar fi fost chemat ca să nu poată vota o eventuală moțiune de cenzură, acesta fiind unul dintre scenariile pe care le avansează. Este vorba de parlamentarul PNL Cristian Buican.

„Există un plan — în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România — prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”, a scris Buican pe Facebook.

Convocarea este absurdă, argumentează el: „Astăzi am primit „Ordinul militar de chemare la mobilizare”.

Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru.
Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar.
În conformitate cu Art. 26 din Legea 96/2006 actualizată: „Pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați.”
Un alt scenariu pe care îl avansează parlamentarul PNL este că personalul militar nu ar cunoaște procedurile și prevederile legale: „Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat „Ordinul de chemare la mobilizare” sunt incompetenți?”

Tensiuni majore în coaliția de guvernare

Atmosfera din politica românească devine tot mai agitată. Nemulțumirea social-democraților față de Ilie Bolojan crește constant, iar Sorin Grindeanu a lansat un nou atac ferm la adresa premierului. Liderul PSD susține că „este o eroare să continui să adopți măsuri împotriva propriilor cetățeni”. De la o zi la alta, tensiunile se amplifică, iar poziția lui Ilie Bolojan pare din ce în ce mai fragilă.

Pe 20 aprilie, social-democrații urmează să decidă prin vot dacă rămân în guvernul condus de Bolojan sau aleg să se retragă de la guvernare.

În cadrul consultării la care vor lua parte aproximativ 5.000 de membri PSD, ar putea fi adoptată o decizie clară și fermă.

Sorin Grindeanu a menționat, de asemenea, că partidul analizează deja trei posibile scenarii privind evoluția sa politică.

Printre variantele luate în calcul se află inclusiv retragerea de la guvernare.

