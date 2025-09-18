Un suporter surprins de camerele video pe un stadion, în timpul unui meci, s-a ferit să fie filmat. Ce SECRET ascundea bărbatul

Un angajat din SUA a anunţat la serviciu că este bolnav, dar a fost surprins de camerele video de pe un stadion din Tennessee… în tribună la un meci de fotbal.

Reacţiile sale, când şi-a dat seama că este deconspirat au devenit virale. Omul şi-a ascuns faţa în mâini când s-a văzut pe ecranul uriaş al stadionului.

A fost surprins râzând de mai multe ori pentru ca în cele din urmă să rămână împietrit, cu mâinile încrucişate la piept şi privirea dezamăgită.

Grimasele sale au făcut deliciul spectatorilor, iar prietenii i-au trimis sute de mesaje prin care îl avertizau că este în direct, potrivit Observator TV.

Deocamdată, nu se ştie încă dacă şi ce măsuri a luat angajatorul împotriva bărbatului după această întâmplare.

FOTO – Captură video: Observator TV