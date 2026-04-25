Uniunea Europeană spune că e de ajuns și vrea să promoveze E20: benzina care promite să reducă prețurile la combustibili

Cum există o oarecare incertitudine în jurul viitorului automobilului, combustibilii tradiționali continuă să-și caute locul în fața creșterii și dezvoltării electrificării. Reglementările europene joacă un rol cheie în acest sens, deoarece promovează anumite tehnologii, prioritizează anumiți combustibili și, în cele din urmă, determină adevărata direcție a pieței, scrie El Economista.

Un exemplu frapant este E20, un combustibil compus din 20% bioetanol și 80% benzină convențională. Este considerat un combustibil mai ecologic, însă până acum era permis doar un conținut maxim de etanol de 10%. Cu alte cuvinte, doar combustibilul E10 era legal.

Dar, Comisia Europeană intenționează să modifice Directiva privind calitatea combustibililor, care în prezent permite doar E10. Aceasta răspunde unei inițiative politice a Parlamentului European, care a făcut presiuni pentru accelerarea comercializării E20 până în 2025.

Această decizie provine dintr-o scrisoare adresată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, mai multor membri ai Parlamentului European, scrisoare obținută de ziarul german Auto Motor Sport. Scrisoarea explică faptul că Uniunea Europeană „va lua în considerare aprobarea unui conținut mai mare de etanol (E20)” și că va examina, de asemenea, aspecte legate de compatibilitatea motoarelor cu vehiculele existente și stimulentele pentru investițiile în biocombustibili.

Cu alte cuvinte, Europa a confirmat oficial că E20 va fi cel mai probabil inclus în viitoarele reglementări. În scrisoare, Ursula von der Leyen adaugă că „alte instrumente de politică susțin deja dezvoltarea unui lanț valoric sustenabil pentru combustibilii regenerabili, deoarece aceștia vor continua să joace un rol fundamental în decarbonizarea transporturilor”.

Beneficiile E20

Combustibilul E20, așa cum indică și numele său, conține 20% bioetanol. Componenta biogenă nu este inclusă în calculul emisiilor de CO2, așa că se poate spune că emisiile sale poluante sunt mai mici decât cele ale benzinei convenționale. Pe de altă parte, consumul de combustibil crește ușor datorită conținutului energetic mai mic al etanolului.

În ce privește prețul, experții prevăd că va fi mai mic decât cel al E10. Acest combustibil este deja testat în proiecte pilot, deși lansarea sa pe piață la scară largă depinde în prezent de cerințele de reglementare. Până la ora actuală, se credea că implementarea sa va avea loc în 2027, dar inițiativa actuală a Uniunii Europene ar putea modifica calendarul.

De asemenea, este important de luat în considerare faptul că compatibilitatea sa tehnică cu vehiculele existente rămâne un aspect cheie. Deși modelele moderne sunt compatibile, vehiculele mai vechi pot să nu poată respecta standardele de emisii E20. Comisia Europeană citează acest lucru drept criteriu pentru o analiză ulterioară.

