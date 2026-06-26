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Unul dintre cei mai bogați interlopi din Argeș, căutat după ce i-a înfipt unui rival cuțitul în cap. Agresorul a făcut avere în SUA

Andrei Dumitrescu
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Unul dintre cei mai periculoși interlopi argeșeni este căutat de Poliție după ce i-a înfipt cuțitul în cap unuia dintre rivalii săi. Incidentul s-a produs ziua în amiaza mare, într-o piață aglomerată din Curtea de Argeș și ar fi avut loc după ce atât agresorul, cât și victima s-ar fi jignit și amenințat reciproc prin intermediul unei rețele de socializare.

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Ștefan Gheorghe, zis Ispir, este unul dintre membrii marcanți ai unui temut clan din Curtea de Argeș. După moartea tatălui său, cunoscut sub numele de Hanțu, Ispir ar fi reușit să ajungă ilegal în SUA, alături de frații lui, Banderas, Dinu, Lăcraru și David.

Peste Ocean, interlopii argeșeni ar fi reușit să adune averi impresionante, în special de pe urma comercializării de bijuterii din aur fals.

Ștefan Gheorghe, zis Ispir | Foto: Facebook

Revenit în țară, Ispir ar fi avut un schimb de replici, prin intermediul platformei TikTok, cu Ion Mustață (48 de ani), un alt membru al lumii interlope din județul Argeș.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, pe fondul jignirilor și amenințărilor publice, la data de 1 iunie, Ispir l-a atacat pe Mustață într-o piață din Curtea de Argeș.

Acesta a scos cuțitul și s-a repezit la rivalul său, pe care l-a lovit cu pumnul, dar l-a și tăiat în zona tâmplei. Ulterior, Ispir a fugit, iar Mustață a fost nevoit să mergă la spital, din cauza hemoragiei abundente.

Clanurile au făcut stabor

Medicii au chemat Poliția, însă victima a refuzat să colaboreze. Ca urmare, autoritățile s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, însă încadrarea faptei ar putea fi schimbată în tentativă de omor.

Surse apropiate anchetei au declarat, pentru Gândul, că, îmbarcați în mai multe autoturisme, apropiații bărbatului înjunghiat ar fi mers să-l caute de cuțitar, dar acesta ar fi dispărut fără urmă.

De altfel, Ispir este căutat și de polițiști, însă, deocamdată, nici anchetatorii nu reușit să dea de urma lui.

Între timp, spun sursele Gândul, romii din Argeș ar fi organizat deja un stabor (n.r. instanță de judecată tradițională și neoficială a comunităților de romi), în urma căruia, pentru împăcare, s-ar fi stabilit plata, de către rudele autorului, a unei importante sume de bani.

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