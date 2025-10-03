Prima pagină » Actualitate » Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române

Mara Răducanu
03 oct. 2025, 12:35, Actualitate
Mobilizare generală a echipelor Apelor Române, în contextul Codului roșu activat pe râurile din Oltenia, valabil până mâine, 4 octombrie, la ora 12.00. Râurile din Muntenia sunt în continuare sub cod roșu hidrologic, ca urmare a prognozelor care indică precipitații de peste 100 l/mp în următoarele 24 de ore. Viiturile rapide pot afecta în special cursurile mici de apă, cu posibile efecte locale semnificative. La acest moment, nu sunt depășite cotele de atenție.

„Echipele Apelor Române sunt în stare de alertă și de vigilență maximă. Suntem mobilizați 24 de ore din 24 pentru a interveni rapid și eficient, astfel încât să protejăm comunitățile expuse riscurilor generate de fenomenele hidrologice extreme. Situația hidrometeorologică este monitorizată în permanență. Vom reveni cu actualizări pe măsură ce evoluează condițiile din teren”, a precizat Mesaj Florin Ghiță, Director General al Administrației Naționale „Apele Române.”

Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat la următoarele stații hidrometrice:

Bazinul hidrografic Jiu (între 50-60 l/mp) – 9 stații:

  • stația hidrometrică Breasta pe râul Raznic – 64 l/mp;
  •  stația hidrometrică Afumați pe râul Baboia- 57 l/mp;
  •  stația hidrometrică Băilești pe râul Bălăsan – 58 l/mp;
  •  stația hidrometrică Fântânele la Canalul Golire Fund- 53 l/mp;
  • stația hidrometrică Drăgoia, pe râul Desnățui – 53 l/mp;
  • stația hidrometrică Albești pe râul Amaradia- 52 l/mp.

Între 40 – sub 50 l/mp: s-au înregistrat la 10 stații hidrometrice;

  • maximul fiind la stația hidrometrică pe râul Jiu- 49 l/mp.
  • Între 30-40 l/mp – 21 de stații hidrometrice.

Bazinul hidrografic Olt:

  • stația hidrometrică Resca pe râul Teslui- 59 l/mp;
  • stația hidrometrică Mărunței pe râul Iminog- 50 l/mp
  • Între 30-40 l/mp – 14 de stații hidrometrice.

Bazinul Argeș-Vedea

  • Peste 40 l/mp – la o stație hidrometrică;
  • Peste 30 l/mp – la două stații hidrometrice.

La această oră, sunt monitorizate atent toate cursurile de apă aflate sub coduri hidrologice. Municitorii hidrometri sunt în teren zi și noapte și colectează cu frecvență ridicată cotele înregistrate si le retransmit la nivelul Dispeceratelor.

Mobilizarea echipelor Apelor Române include:

  •  Peste 500 de angajați din cadrul Apele Române Olt, Apele Române Jiu și Apele Române Argeș-Vedea;
  •  75 de utilaje pregătite pentru intervenții;
  •  20.000 de saci de nisip sunt pregătiți pentru consolidarea digurilor.

Recomandări pentru populație:

  • Evitați deplasarea și activitățile în apropierea cursurilor de apă;
  •  Nu traversați râurile prin vaduri sau poduri improvizate;
  •  Curățați șanțurile și rigolele de scurgere.

 Pentru autoritățile locale:

  • Să transmită rapid și să se asigure că avertizările ajung la populație;
  •  Să sprijine echipele Apelor Române în protejarea lucrărilor de apărare.

Sursă foto: Apele Române

