Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului

Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar meteorologii avertizează că aceste fenomene extreme vor continua și în următoarele 48 de ore. În jumătate de țară, vremea deosebit de rece, ploile torențiale, intensificările vântului și ninsorile viscolite – la altitudini mai mari de 1.500 de metri – au transformat începutul de toamnă într-o provocare meteo de proporții care doboară toate statisticile din anii anteriori.

România este afectată puternic de un val polar care traversează întreaga Europă, au apărut deja ninsori abundente, iar temperaturile au scăzut cu până la 15 grade Celsius față de normalul acestei perioade.

Noaptea de joi spre vineri a fost, de altfel, cea mai friguroasă de la începutul toamnei, la limita înghețului în unele zone de nord ale țării.

Dar temperaturile scăzute au venit „la pachet” și cu precipitații abundente, vânt puternic, ploi torențiale și ninsori viscolite.

ANM a emis coduri roșii, portocalii și galbene pentru toate zonele vizate de fenomenele extreme, județele Dolj și Olt aflându-se deja sub COD ROȘU de ploi abundente și există riscul producerii de inundații.

ANM: „Este anormal pentru această perioadă a anului”

La solicitarea Gândul, reprezentanții ANM au transmis că, în noaptea de joi spre vineri, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Satu Mare, Supuru de Jos și Târgu Lăpuș.

„În noaptea de joi spre vineri, cea mai scăzută temperatură – 0 grade Celsius – s-a înregistrat la Satu Mare, Supuru de Jos și Târgu Lăpuș. Pe de altă parte, cea mai ridicată temperatură, azi-noapte, a fost înregistrată la Mangalia, 12 grade Celsius.

Pentru astăzi vom avea o vreme închisă și deosebit de rece, va fi vânt puternic, cu precădere în sud-estul țării, va ploua în toate regiunile și vom avea cantități de apă, în general, de 30 – 80 l/metru pătrat local, în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la peste 1.500 de metri altitudine va ninge temporar viscolit și se va depune strat nou de zăpadă.

În ceea ce privește vremea din această perioadă a anului, prin comparație cu anii anteriori, este un episod mai deosebit, în sensul că temperaturile sunt foarte scăzute, avem și ploi și vânt puternic. Este oarecum anormal pentru această perioadă a anului”, au transmis reprezentanții ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Harta frigului. Temperaturi resimțite vineri – ora 09.00

0 grade București

0 grade Videle

1 grad Turnu Măgurele

1 grad Giurgiu

1 grad Călărași

1 grad Oltenița

1 grad Urziceni

2 grade Craiova

2 grade Pitești

2 grade Slatina

3 grade Ploiești

3 grade Buzău

COD ROȘU de ploi abundente în Dolj și Olt

Meteorologii au emis COD ROȘU de ploi abundente pentru județele Dolj și Olt până în data de 3 octombrie, ora 23.00. În aceste județe va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă impresionante, de 100 – 110 l/mp.

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării

Potrivit ANM, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 – 55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60 – 70 km/h.

Meteorologii precizează că vremea va deveni deosebit de rece în aproape toată țara, cu valori mai degrabă de sfârșit de noiembrie decât de început de octombrie.

Avertizări de inundații în Dolj și Olt / Unde se pot produce cele mai periculoase fenomene

Hidrologii au emis, la rândul lor, avertizări de inundații. Cele mai periculoase fenomene se pot produce pe râuri din sud – sud-vest, unde este în vigoare, până sâmbătă, un cod portocaliu.

Vineri, de la ora 12.00, timp de 24 de ore, va fi COD ROȘU pe cursuri de apă din Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea și Teleorman.

Specialiștii avertizează că vor apărea scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de apă rare.

„În intervalul 3 octombrie, ora 12:00 – 4 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt), Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj) şi Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman)”, au transmis reprezentanții Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

IGSU a dispus trimiterea unor motopompe și autospeciale în județele Olt și Dolj

IGSU a dispus trimiterea unor motopompe și autospeciale în județele Olt și Dolj, care se vor afla de joi până vineri seara sub avertizare COD ROȘU de ploi.

Comitetele pentru situații de urgență din cele două județe sudice s-au întrunit și au fost decise măsuri pentru a proteja bunurile oamenilor, dar și populația. Au fost informați toți primarii din localitățile vizate că la ora 18:00 va intra în vigoare un COD ROȘU de inundații. Potrivit meteorologilor, vor cădea până la 120 de litri pe metru pătrat.

Direcția Apelor Jiu a luat toate măsurile în zona râurilor din cele două județe, fiind pregătiți saci cu nisip în cazul în care vor fi depășite cotele de inundații.

COD PORTOCALIU de ploi abundente în mai multe județe

Meteorologii au emis COD PORTOCALIU de ploi abundente pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Vineri – 3 octombrie – până la ora 23.00, va ploua torențial și se vor acumula cantități de apă de 70 – 80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

COD PORTOCALIU – intensificări ale vântului

Județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, vor fi afectate, până vineri, la ora 23:00, de intensificări ale vântului.

Sunt vizate de același COD PORTOCALIU și municipiul București, dar și zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea.

Vântul, anunță ANM, va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70 – 90 km/h.

COD PORTOCALIU – ninsori abundente, strat consistent de zăpadă

ANM a emis și un COD PORTOCALIU pentru mai multe județe, până în data de vineri – 3 octombrie -, la ora 23.00.

Va ninge abundent în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, iar la altitudini de peste 1.500 de metri se va așterne un strat gros de zăpadă.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70 – 80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30 – 50 cm”, au precizat reprezentanții ANM.

COD GALBEN de ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori

Până vineri, la ora 23, meteorologii au emis și un COD GALBEN de ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori.

Vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25 – 35 l/mp și local de 40 – 50 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50 – 70 km/h.

În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50 – 70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10 – 30 cm).

Temperaturi România – vineri, 3 octombrie, ora 08:00

Vremea rămâne deosebit de rece în România, iar vineri – 3 octombrie 2025, la ora 08:00 – în Bistrița se înregistrau 0°C.

Temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului s-au înregistrat și la Suceava, Dej, Cluj-Napoca, Piatra Neamț, Brașov, Oradea și Târgu-Jiu, potrivit informațiilor transmise de ANM.

În noaptea de 2/3 octombrie, vântul a făcut prăpăd în București și Ilfov

De joi seară până vineri dimineața (noaptea de 2 spre 3 octombrie 2025), pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Nu mai puțin de 23 de mașini au fost avariate, în București. Până vineri dimineața, au fost gestionate 36 de intervenții în Capitală.

Reprezentanții ISU au transmis că „urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 06:00-10:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov”.

76 de cazuri în București:

– 60 pentru copaci căzuți;

– 10 pentru elemente de construcție desprinse;

– 6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

10 cazuri în Ilfov:

– 5 pentru copaci căzuți;

– 3 pentru elemente de construcție desprinse;

– 2 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 2 autoturisme. (mai multe informații AICI)

Potrivit meteorologilor, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului, până la ora 23:00.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 03.10.2025, ora 10:00 – 04.10.2025, ora 10:00

„Vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70 – 90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10 – 12 grade Celsius, iar cea minimă de 8 – 9 grade Celsius”, au transmis reprezentanții ANM.

Sursa foto imagini zăpada și ninsoare – Meteo Plus /Facebook

RECOMANDAREA AUTORULUI: