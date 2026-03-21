Vampirul din Singapore. Care este secretul „bărbatului care nu îmbătrânește niciodată

Chuando Tan este un tânăr de 60 și de ani. „Vampirul asiatic” sau „bărbatul care nu îmbătrânește niciodată”, sau „cel mai sexy unchi din Singapore”, a devenit celebru în ultimul deceiu pe rețelele de socailizare. Chuando a fost figura emblematică a culturii „îmbătrânirii sănătoase” și se poate vedea clar de ce.

Apogeul celebrității de carton a avut loc în 2017, când fotografiile „fotografului și modelului”, pe atunci în vârstă de 50 de ani, au devenit virale pe rețelele de socializare, șocând oamenii sensibili. Bărbatul avea fața și corpul pentru care majoritatea tinerilor de 20 de ani ar fi ucis; era ca și cum timpul nu ar fi trecut pentru el. A devenit o icoană, a câștigat un milion de urmăritori doar pe Instagram și a inspirat milioane de oameni din întreaga lume.

„60 de ani și arăți de 35! Cu adevărat remarcabil”, a comentat o persoană la o fotografie cu Chuando Tan ținând în mână baloane cu numerele 6 și 0.

„Știu că e vampir, dar nu pot pur și simplu să o dovedesc”, a scris altcineva.