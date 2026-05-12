Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Donald Trump se duce la XI să discute subiecte extrem de importante. SUA trebuie să aibă o viziune de consens când vorbesc cu China

Valentin Stan: Donald Trump se duce la XI să discute subiecte extrem de importante. SUA trebuie să aibă o viziune de consens când vorbesc cu China

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a vorbit despre situația politică internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Discuția a pornit de la posibila întâlnire dintre Donald Trump și Xi Jinping. Stan consideră că reacțiile din politica americană sunt exagerate și îi critică dur pe unii membri democrați din Congresul SUA, mai ales discursurile care susțin că Trump ar fi „slăbit” politic.

Se duce Trump să se întâlnească cu XI. Ce crezi tu că fac democrații în America cu ocazia asta? Ia să vedem: 358D. Jack Reed. Ia uite. Îl vezi? Micuțu’ în The Hill. Ce zice el?„E slăbit total Trump. Știi de ce e slăbit? Uite, merge să se întâlnească… acum miercuri. Ce, anemie de primăvară? Ce are?” Uite, se duce la această întâlnire într-o stare teribil de slăbită. Cel mai important democrat din Comitetul Forțelor Navale al Senatului. A fost la Fox News, micuțu, spune Valentin Stan

Valentin Stan critică dur Congresul SUA: lipsă de viziune în relația cu China

Stan afirmă că unii politicieni americani, susțin că Trump ar merge într-o poziție slăbită. În opinia lui, astfel de mesaje nu ajută deloc. El consideră că, în relația cu China, ar trebui să existe o linie comună și un consens politic, nu atacuri și declarații dure.

Deci, Trump se duce acolo să discute lucruri. Cum este să-mi vină mie din Congres niște nechibzuiți și să spună: «Măi, ăla se duce într-o poziție slăbită»? Că oricum ar fi, oricât de bine ar ști cine este Trump și ce este America, mizeria asta se varsă într-o zonă în care ar trebui să fie, atenție, Marius, ar trebui să existe o viziune de consens când discuți cu China. Nu să faci mizerii din astea. Băieții le fac, conchide Valentin Stan

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: O criză politică nu poate fi într-o țară în care se anulează alegeri, sunt scoși candidați din cursă și acum se pregătesc să scoată pe cine trebuie
06:30
Valentin Stan: O criză politică nu poate fi într-o țară în care se anulează alegeri, sunt scoși candidați din cursă și acum se pregătesc să scoată pe cine trebuie
ACTUALITATE Valentin Stan: Președintele României nu are voie să pună premier pe cine vrea el. Nicușor își ia puterea de decident, ceea ce e neconstituțional
06:00
Valentin Stan: Președintele României nu are voie să pună premier pe cine vrea el. Nicușor își ia puterea de decident, ceea ce e neconstituțional
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Dan Dungaciu
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 10 May 2026
Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Schema gândită de sistem va fi una cu doi premieri. Primul nu poate face guvern și pică, iar al doilea va fi Bolojan”
10:00, 10 May 2026
Ion Cristoiu: „Schema gândită de sistem va fi una cu doi premieri. Primul nu poate face guvern și pică, iar al doilea va fi Bolojan”
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat

Cele mai noi

Trimite acest link pe