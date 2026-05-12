Valentin Stan: Donald Trump se duce la XI să discute subiecte extrem de importante. SUA trebuie să aibă o viziune de consens când vorbesc cu China

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a vorbit despre situația politică internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Discuția a pornit de la posibila întâlnire dintre Donald Trump și Xi Jinping. Stan consideră că reacțiile din politica americană sunt exagerate și îi critică dur pe unii membri democrați din Congresul SUA, mai ales discursurile care susțin că Trump ar fi „slăbit” politic.

Se duce Trump să se întâlnească cu XI. Ce crezi tu că fac democrații în America cu ocazia asta? Ia să vedem: 358D. Jack Reed. Ia uite. Îl vezi? Micuțu’ în The Hill. Ce zice el?„E slăbit total Trump. Știi de ce e slăbit? Uite, merge să se întâlnească… acum miercuri. Ce, anemie de primăvară? Ce are?” Uite, se duce la această întâlnire într-o stare teribil de slăbită. Cel mai important democrat din Comitetul Forțelor Navale al Senatului. A fost la Fox News, micuțu, spune Valentin Stan

Valentin Stan critică dur Congresul SUA: lipsă de viziune în relația cu China

Stan afirmă că unii politicieni americani, susțin că Trump ar merge într-o poziție slăbită. În opinia lui, astfel de mesaje nu ajută deloc. El consideră că, în relația cu China, ar trebui să existe o linie comună și un consens politic, nu atacuri și declarații dure.