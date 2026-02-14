Prima pagină » Social » Un vlogger brazilian, celebru pe TikTok, învață limba română. Are un cuvânt preferat pe care îl consideră „bun la toate”

14 feb. 2026, 19:59, Social
Jeff Pagani, un vlogger brazilian stabilit în Dublin, a lansat la finalul lunii ianuarie un vlog pe TikTok în care a anunțat că vrea să învețe să vorbească limba română.

Tânărul este pasionat de limbile latine și a povestit ce l-a atras la română. El a avut primul contact cu limba română în urmă cu patru ani când petrecea foarte mult timp acasă și asculta muzică pop românească, relatează Libertatea.

„Am început s-o aud tot mai des și m-a prins imediat. A fost dragoste la prima vedere”, povestește vloggerul. Jeff spune că este fascinat de influențele multiple care au modelat limba română de-a lungul timpului. „Îmi place tare mult cum sună. E un mix nebun și fain, baza latină, influențele slave puternice, multe cuvinte venite din turcă, plus ceva ungurească și germană. A ieșit un mix unic, însă pentru mine foarte autentic”, spune vloggerul brazilian.

Cuvântul pe care îl consideră „bun la toate”

În unul dintre filmulețele sale, Jeff vorbește despre cuvântul descoperit din limba noastră pe care îl considera universal valabil în orice context.

„Am descoperit un cuvânt bun la toate: «Hai». La birou îl aud peste tot, vrei să mergem la cafea? Hai. Vrei să terminăm treaba? Hai, hai! Vrei să plecăm acasă? Hai, pa! E ca o comandă magică”, explică vloggerul.

El consideră că interjecția „hai” este cel mai folositor cuvânt.

„În Brazilia, avem și noi cuvinte scurte, dar «hai» este la alt nivel. Mi se pare cel mai util, pentru că pune totul în mișcare”, consideră Jeff.

