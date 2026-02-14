Prima pagină » Știri externe » Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează

14 feb. 2026, 19:44, Știri externe
Conferința de Securitate de la München a fost loc de dispute între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul ungar, Viktor Orban. În discursul său de sâmbătă, Zelenski a afirmat că datorită rezistenței ucrainene, lideri precum Orban își pot permite luxul de a nu se îngrijora de atacurile rusești.

Reacția premierului maghiar nu a întârziat să apară. Deși Orban este constant în criticile la adresa Kievului, răspunsurile sale recente s-au concentrat pe delegitimizarea poziției lui Zelenski și pe refuzul categoric de a mai susține efortul de război. Orbán l-a descris pe Zelenski drept „un om într-o poziție disperată” care, după patru ani, nu poate sau nu vrea să pună capăt războiului.

„Dragă Volodimir Zelenski, îți mulțumesc pentru încă un discurs electoral în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Acesta îi va ajuta foarte mult pe maghiari să vadă situația mai clar. Există, însă, ceva ce înțelegeți greșit: această dezbatere nu este despre mine și nici despre dumneavoastră. Este vorba despre viitorul Ungariei, Ucrainei și Europei. Tocmai de aceea nu puteți deveni membru al Uniunii Europene”, a scris prim-ministrul Ungariei pe pagina sa de X.

Sâmbătă, în cadrul discursului său de al Conferința de Securitate de la München, Volodimri Zelenski a spus că, în timp ce Ucraina ține frontul european cu un preț imens, „chiar și un Viktor se poate gândi cum să-și crească burta, nu cum să-și crească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”.

