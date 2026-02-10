Agresorul polițiștilor din Constanța a venit cu explicații după ce a atacat oamenii legii, chemați la domiciliu de iubita sa. Bărbatul susține că nu se aștepta ca lucrurile să ia o asemenea întorsătură, însă s-a văzut nevoit să acționeze în acest fel, pentru ca, spune el, a avertizat agenții de trei ori să nu pătrundă în locuința sa, iar aceștia nu s-au conformat.

Agresorul de polițiști din Constanța a venit cu explicații, după bătaie

Bărbatul a menționat că polițiștii au intervenit în urma unui conflict cu partenera sa și că aceștia ar fi pătruns ilegal în locuință, folosind forța. Individul susține că intervenția ar fi fost abuzivă, fapt ce l-a determinat să publice clipul pe rețelele de socializare pentru a demonstra acest lucru. Individul a declarat că recurs la violență abia după ce i-a avertizat pe oamenii legii să nu pătrundă în locuința sa.

”Prietena mea, m-am certat cu ea și n-am înțeles de ce n-a vrut să mai vină acasă și i-am spus să vină să-și ia lucrurile, că dacă nu i le arunc, o metodă nu foarte bună. Ideea e că i-am spus lucrurile astea ca să vină acasă, să-i dau un cadou, o inimioară pe care eu voiam să i-o dau, am realizat că numai așa pot să o aduc acasă.

Ideea este că ea a venit acasă cu poliția și poliția a pus piciorul în casă. Au pus și mâinile ca să nu pot închide ușa respectivă. Eu i-am avertizat de trei ori să scoată piciorul din casă pentru că nu au niciun drept, nu au niciun mandat, ei au venit pur și simplu la îndemnul prietenei mele și au refuzat să ia piciorul din casa mea, eu n-am putut să închid ușa și de acolo a degenerat totul.

Consider că lucrul ăsta nu este normal, mai ales că suntem în secolul 21, ei ar trebui să știe legea. Pe scurt, după o încăierare am ajuns la secția de poliție și ei au refuzat să-mi acorde un avocat din oficiu și au preferat pur și simplu să scape de mine și să mă trimită la spitalul de psihiatrie”, a declarat bărbatul.

Agresorului de polițiști din Constanța: ”M-am speriat, eu mă gândeam că vine cu niște sandvișuri, să mâncăm și să ne liniștim, dar ea de fapt era la poliție și a avut alte planuri.

Indivul a declarat că nu se aștepta ca iubita sa, cu care are o relație de 10 ani, să apeleze la oamenii legii. Agresorul vrea să găsească un avocat care să îl reprezinte mai departe în acest caz.

”Au pătruns ilegal în casa mea, i-am avertizat de trei ori, au ținut ușa să nu o pot închide și acest lucru este ilegal, așa ceva n-am mai întâlnit. Eu sunt tânăr, sunt emotiv, dar ei ar trebui, în calitate de ofițeri ai legii, să nu acționeze pe baza emoțiilor, ci ar trebui să acționeze pe baza legii.

Ei au stat cu piciorul în casa mea și cu mâna pe ușă, după avertismentele pe care le-am făcut, l-am lovit, mi-am pierdut cumpătul, lucru de care nu sunt foarte mândru. Ea era afară lângă polițist, eu sunt cu ea de 10 ani de zile, aș fi preferat să-mi ia apărarea. Ea a venit direct cu poliția, am sunat-o de vreo 100 de ori, în ideea că nu știam ce se întâmplă cu ea, oricine poate să scrie prin mesaj: ”sunt eu, Loredana”, dar de fapt să fie altcineva. M-am speriat, am sunat de vreo 100 de ori, eu mă gândeam că vine cu niște sandvișuri, să mâncăm și să ne liniștim, dar ea de fapt era la poliție și a avut alte planuri. Ce urmează să fac este să găsesc un avocat care să mă reprezinte și să-i dau în judecată pentru faptul că au intrat în casa mea ilegal, fără niciun drept”, a adăugat agresorul.

