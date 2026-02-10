Prima pagină » Știri externe » Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

10 feb. 2026, 20:06, Știri externe
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Un scandal tragicomic cu mai multe episoade a avut loc în republica autonomă Abhazia, din Rusia. În seria de întâmplări nefericite, parcă desprinse din filmele de comedie, au avut loc lupte, tentative de răzbunare și focuri de armă între ofițerii de urmărire penală, Departamentul de Control al Narcoticelor (UKON) și câțiva locuitori din districtul Gulripshi, relatează presa din Abhazia. Punctul culminant a venit atunci când ministrul de Interne a permis „linșarea” ofițerului de poliție care greșise inițial. În cele din urmă, toate părțile implicate au supraviețuit, unii au ajuns la spital, iar alții și-au pierdut locul de muncă.

Scandalul a plecat de la o neînțelegere

Toată povestea a început în districtul Gulripshi, din Abhazia, acolo unde câțiva ofițeri de urmărire penală au bătut trei civili în timpul unei arestări, în urma căreia unul dintre civili a suferit un traumatism cranio-cerebral și a trebuit să fie spitalizat. Mai târziu, s-a dovedit că polițiștii în cauză nu au arestat pe cine trebuia să aresteze pentru că au acționat în urma unui pont primit de la niște consumatori de droguri și, în cele din urmă, au săltat și bătut persoane nevinovate.

Marea răzbunare, partea I

Rudele furioase ale victimelor au decis să se răzbune și, prin urmare, în aceeași zi, au capturat mai mulți ofițeri UKON (Departamentul de Control al Narcoticelor) și i-au bătut atât de rău încât aceștia au avut nevoie de spitalizare. Ironia face că și în acest caz s-a dovedit că au atacat persoanele nepotrivite.

Marea răzbunare, partea a II-a

Acum, colegii ofițerilor UKON au căutat, la rândul lor, răzbunare și s-au dus la spital, unde au sfârșit prin a trage asupra rudelor înfuriate ale civililor răniți inițial. În cele din urmă, rudele și-au dat seama că prima bătaie nu fusese aplicată deloc de UKON, ci de polițiștii de urmărire penală. Toată povestea a ajuns până la ministrul de Interne, Robert Kuit, pentru a cere dreptate în tot tărăboiul. Ministrul le-a permis, practic, să îl pedepsească pe ofițerul implicat inițial în scandal, pe Michba, „în stilul abhaz”.

În acest moment, propriile rude ale lui Michba au intervenit și au promis familiilor victimelor că îl vor pedepsi singuri. Și așa s-a întâmplat. Michba a ajuns la spital cu diverse răni, iar ministrul de interne l-a suspendat din funcție.

Recomandările autorului:

Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Contre între americani și Zelenski. Cele două părți se contrazic pe data încheierii războiului în Ucraina

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
20:34
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
VIDEO Imagini incredibile în Mogadishu. Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare
18:59
Imagini incredibile în Mogadishu. Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare
EXTERNE 10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei
18:59
10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România
17:42
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România
INEDIT O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje
17:19
O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje
CONTROVERSĂ Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles
17:16
Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
ECONOMIE Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
20:37
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
INEDIT Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
19:52
Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
DECIZIE Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
19:43
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
19:34
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
FLASH NEWS Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
19:19
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
ECONOMIE Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate
19:18
Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate

Cele mai noi

Trimite acest link pe