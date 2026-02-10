Un scandal tragicomic cu mai multe episoade a avut loc în republica autonomă Abhazia, din Rusia. În seria de întâmplări nefericite, parcă desprinse din filmele de comedie, au avut loc lupte, tentative de răzbunare și focuri de armă între ofițerii de urmărire penală, Departamentul de Control al Narcoticelor (UKON) și câțiva locuitori din districtul Gulripshi, relatează presa din Abhazia. Punctul culminant a venit atunci când ministrul de Interne a permis „linșarea” ofițerului de poliție care greșise inițial. În cele din urmă, toate părțile implicate au supraviețuit, unii au ajuns la spital, iar alții și-au pierdut locul de muncă.

Scandalul a plecat de la o neînțelegere

Toată povestea a început în districtul Gulripshi, din Abhazia, acolo unde câțiva ofițeri de urmărire penală au bătut trei civili în timpul unei arestări, în urma căreia unul dintre civili a suferit un traumatism cranio-cerebral și a trebuit să fie spitalizat. Mai târziu, s-a dovedit că polițiștii în cauză nu au arestat pe cine trebuia să aresteze pentru că au acționat în urma unui pont primit de la niște consumatori de droguri și, în cele din urmă, au săltat și bătut persoane nevinovate.

Marea răzbunare, partea I

Rudele furioase ale victimelor au decis să se răzbune și, prin urmare, în aceeași zi, au capturat mai mulți ofițeri UKON (Departamentul de Control al Narcoticelor) și i-au bătut atât de rău încât aceștia au avut nevoie de spitalizare. Ironia face că și în acest caz s-a dovedit că au atacat persoanele nepotrivite.

Marea răzbunare, partea a II-a

Acum, colegii ofițerilor UKON au căutat, la rândul lor, răzbunare și s-au dus la spital, unde au sfârșit prin a trage asupra rudelor înfuriate ale civililor răniți inițial. În cele din urmă, rudele și-au dat seama că prima bătaie nu fusese aplicată deloc de UKON, ci de polițiștii de urmărire penală. Toată povestea a ajuns până la ministrul de Interne, Robert Kuit, pentru a cere dreptate în tot tărăboiul. Ministrul le-a permis, practic, să îl pedepsească pe ofițerul implicat inițial în scandal, pe Michba, „în stilul abhaz”.

În acest moment, propriile rude ale lui Michba au intervenit și au promis familiilor victimelor că îl vor pedepsi singuri. Și așa s-a întâmplat. Michba a ajuns la spital cu diverse răni, iar ministrul de interne l-a suspendat din funcție.

